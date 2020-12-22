Колумбийские власти заявили о высылке двух российских дипломатов
20:49 22.12.2020 (обновлено: 23:09 22.12.2020)
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике КолумбииПосольство Российской Федерации в Республике Колумбия
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек - РИА Новости. Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что два российских дипломата, которых, как утверждают местные СМИ, подозревают в разведывательной деятельности, покинули страну.
"Восьмого декабря территорию страны покинули два иностранных гражданина, россиянина, которые работали на посольство этой страны в Колумбии. Причины, по которым они покинули страну, не имеют отношения к миграционной службе и относятся к компетенции государства, предпочитаю не говорить о них", - сказал чиновник в интервью BluRadio.
Два российских дипломата должны были покинуть Колумбию из-за несоблюдения Венской конвенции, однако латиноамериканская страна настроена на поддержание отношений с РФ на хорошем уровне, сообщил МИД Колумбии.
"Национальное правительство приняло решение потребовать отзыва двух российских дипломатических должностных лиц, аккредитованных в Колумбии, после подтверждения того, что они осуществляли в стране действия, несовместимые с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях", - говорится в заявлении.
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Ранее во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности.
По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что помимо военной разведки они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.
В РФ не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".