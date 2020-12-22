https://ria.ru/20201222/vysylka-1590467252.html

Колумбийские власти заявили о высылке двух российских дипломатов

Колумбийские власти заявили о высылке двух российских дипломатов

Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что два российских дипломата, которых, как утверждают местные СМИ, подозревают в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T20:49

2020-12-22T20:49

2020-12-22T23:09

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кали

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек - РИА Новости. Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что два российских дипломата, которых, как утверждают местные СМИ, подозревают в разведывательной деятельности, покинули страну.Два российских дипломата должны были покинуть Колумбию из-за несоблюдения Венской конвенции, однако латиноамериканская страна настроена на поддержание отношений с РФ на хорошем уровне, сообщил МИД Колумбии.Ранее во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности.По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что помимо военной разведки они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.В РФ не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

https://ria.ru/20201218/vysylka-1589957156.html

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россия, кали, дмитрий песков, колумбия, в мире