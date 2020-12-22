Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/vysylka-1590467252.html
Колумбийские власти заявили о высылке двух российских дипломатов
Колумбийские власти заявили о высылке двух российских дипломатов
Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что два российских дипломата, которых, как утверждают местные СМИ, подозревают в... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T20:49
2020-12-22T23:09
россия
кали
дмитрий песков
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590461698_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_e1302eedcb323f8b93064ecd87601fa2.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек - РИА Новости. Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что два российских дипломата, которых, как утверждают местные СМИ, подозревают в разведывательной деятельности, покинули страну.Два российских дипломата должны были покинуть Колумбию из-за несоблюдения Венской конвенции, однако латиноамериканская страна настроена на поддержание отношений с РФ на хорошем уровне, сообщил МИД Колумбии.Ранее во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности.По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что помимо военной разведки они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.В РФ не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
https://ria.ru/20201218/vysylka-1589957156.html
россия
кали
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590461698_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_ccea47fc2d2ba1d3b18c84d7e0b36636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кали, дмитрий песков, колумбия, в мире

Колумбийские власти заявили о высылке двух российских дипломатов

20:49 22.12.2020 (обновлено: 23:09 22.12.2020)
 
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике КолумбииПосольство Российской Федерации в Республике Колумбия
Посольство Российской Федерации в Республике Колумбия - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Колумбии
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек - РИА Новости. Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что два российских дипломата, которых, как утверждают местные СМИ, подозревают в разведывательной деятельности, покинули страну.

"Восьмого декабря территорию страны покинули два иностранных гражданина, россиянина, которые работали на посольство этой страны в Колумбии. Причины, по которым они покинули страну, не имеют отношения к миграционной службе и относятся к компетенции государства, предпочитаю не говорить о них", - сказал чиновник в интервью BluRadio.

Два российских дипломата должны были покинуть Колумбию из-за несоблюдения Венской конвенции, однако латиноамериканская страна настроена на поддержание отношений с РФ на хорошем уровне, сообщил МИД Колумбии.

"Национальное правительство приняло решение потребовать отзыва двух российских дипломатических должностных лиц, аккредитованных в Колумбии, после подтверждения того, что они осуществляли в стране действия, несовместимые с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях", - говорится в заявлении.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 18:22
Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Болгарии
Ранее во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности.
По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что помимо военной разведки они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.
В РФ не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
 
РоссияКалиДмитрий ПесковКолумбияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой
08:07В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
Лента новостейМолния