https://ria.ru/20210326/bolgariya-1602955485.html

В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов

В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов

Объявление Болгарией российских дипломатов персонами нон грата - пятый демарш за полтора года, София не предъявила доказательств, заявила официальный... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:30

2021-03-26T12:30

2021-03-26T12:45

россия

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6d88bc5eddbb8443e90b46e90f2295c.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объявление Болгарией российских дипломатов персонами нон грата - пятый демарш за полтора года, София не предъявила доказательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Как заявила глава ведомства Екатерина Захариева, МИД Болгарии потребовал у посольства России в Софии, чтобы дипломаты покинули страну в течение 72 часов. Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность."Объявление МИД Болгарии двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии персонами нон грата - это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остается без предъявления каких-либо доказательств", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Москва констатирует очередное обострение в Болгарии "антироссийской шпиономании" , которая дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе.Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.Захарова заявляла, что Россия оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/bolgariya-1602490587.html

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, болгария, в мире