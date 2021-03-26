Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/bolgariya-1602955485.html
В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
Объявление Болгарией российских дипломатов персонами нон грата - пятый демарш за полтора года, София не предъявила доказательств, заявила официальный... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:30
2021-03-26T12:45
россия
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6d88bc5eddbb8443e90b46e90f2295c.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объявление Болгарией российских дипломатов персонами нон грата - пятый демарш за полтора года, София не предъявила доказательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Как заявила глава ведомства Екатерина Захариева, МИД Болгарии потребовал у посольства России в Софии, чтобы дипломаты покинули страну в течение 72 часов. Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность."Объявление МИД Болгарии двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии персонами нон грата - это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остается без предъявления каких-либо доказательств", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Москва констатирует очередное обострение в Болгарии "антироссийской шпиономании" , которая дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе.Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.Захарова заявляла, что Россия оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/bolgariya-1602490587.html
россия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2b31c477dacece9a76904a5ceae5791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, болгария, в мире

В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов

12:30 26.03.2021 (обновлено: 12:45 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объявление Болгарией российских дипломатов персонами нон грата - пятый демарш за полтора года, София не предъявила доказательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Как заявила глава ведомства Екатерина Захариева, МИД Болгарии потребовал у посольства России в Софии, чтобы дипломаты покинули страну в течение 72 часов. Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность.
"Объявление МИД Болгарии двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии персонами нон грата - это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остается без предъявления каких-либо доказательств", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва констатирует очередное обострение в Болгарии "антироссийской шпиономании" , которая дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе.
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:11Сказано в эфире
Эксперт: "шоу со шпионажем" в Болгарии используют как повод
Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.
Захарова заявляла, что Россия оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.
 
РоссияБолгарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
12:23Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
12:07В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
12:05Премьер России Мишустин находится на Афоне с частным визитом
12:04На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов
12:04Казахстан опроверг сообщения о смерти врача от прививки "Спутником V"
12:03Названа цена Xiaomi Redmi Note 10 Pro для России
Лента новостейМолния