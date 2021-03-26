https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2018-2021 годах

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2018-2021 годах

25 марта в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС России при выполнении планового тренировочного полета упал в акваторию Куршского залива, в пяти километрах РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T01:50

2021-03-26T01:50

2021-03-26T04:45

россия

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148778/91/1487789135_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_56ded9e75c12f93fc8ca98cad7d7dfaf.jpg

202125 марта в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС России при выполнении планового тренировочного полета упал в акваторию Куршского залива, в пяти километрах от города Полесск. На борту находились три человека, один из них погиб, остальные пострадали.202020 октября вертолет Robinson R44 компании "АэроСоюз", выполнявший коммерческий рейс "Вологда - Великий Устюг", упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. На его борту находились трое мужчин и женщина. На месте крушения было обнаружено тело мужчины - гендиректора туристической компании "Дед Мороз" Олега Васильева. Спасателям не удалось найти тела остальных участников смертельного полета.6 июля потерпел крушение вертолет Ми-2, выполняя после ремонта пробный полет вблизи хутора Кирсалово Ростовской области. Механик от полученных травм скончался на месте, пилот был госпитализирован.26 мая в аэропорту Анадыря на Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. Находившиеся на борту четыре человека погибли. Вертолет проводил контрольное вывешивание и упал с высоты 15 метров. После аварии на месте происшествия возник пожар.19 мая при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от города Клин в Московской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. Экипаж из трех человек погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Вертолет упал в безлюдной местности.7 мая при выполнении планового полета на территории аэродрома 39-го вертолетного полка в Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35. Один пилот умер в больнице, двое получили ранения. Разрушений на земле нет.19 марта вертолет Bell 206В-III упал в Ненецком автономном округе, пилот погиб, пассажирка осталась жива. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – мыс Константиновский, им управлял индивидуальный предприниматель.28 февраля Вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района Астраханской области. Пилот погиб.14 февраля на Ямале вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", летевший в порт Сабетта, попал в снежную пургу и совершил жесткую посадку. Он перевернулся, у него сломались лопасти. На борту вертолета было десять человек, в том числе три члена экипажа. В результате жесткой посадки погибли оба пилота.7 февраля вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека, один из них (депутат Госдумы Айрат Хайруллин) погиб, двое были госпитализированы с травмами.201911 декабря в Краснодарском крае вблизи аэродрома Кореновск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в сложных метеоусловиях разбился ударный вертолет министерства обороны Ми-28. Экипаж из двух человек погиб. На борту не было боекомплекта, на земле разрушений нет.30 ноября частный вертолет Robinson R66 потерпел крушение близ Абрау-Дюрсо возле Новороссийска на Кубани, пилот погиб.31 августа двухместный частный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном Московской области. Два человека погибли.24 августа потерпел крушение вертолет Ми-2, взлетевший с поля племзавода "Воля" в станице Челбасской Каневского района Краснодарского края, для осмотра сельхозугодий, на которых планировались авиационно-химические работы. Пилот погиб.21 августа вертолет Cavalon Commander RA-0161A задел линию электропередачи и упал в реку Суда в районе деревни Сойволовская Вологодской области. Пилот погиб.11 августа пропал вертолет Ми-2, вылетевший с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО в направлении Дудинки Красноярского края. На его борту находились три человека. В сентябре были обнаружены обгоревшие части вертолета с человеческими останками нескольких лиц в юго-западном направлении от города Дудинка.14 июля вертолет Robinson жестко сел в возле деревни Барская Московской области. В результате инцидента погибли два человека, в том числе первый вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин.21 июня в Лабинском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот погиб. Вертолет принадлежал частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля.201830 декабря в Улан-Удэ в районе Верхней Березовки потерпел крушение частный вертолет. В результате крушения воздушного судна погибли четыре человека. По данным СМИ, вертолет принадлежал местному бизнесмену, директору ТРЦ Peoples Park Сергею Рогову.8 ноября вертолет Ми-8 авиакомпании "Баркол", проводивший облет магистрального газопровода, совершил жесткую посадку в Жарковском районе Тверской области. На борту вертолета находился экипаж из трех человек и сотрудник компании "Транснефть-Балтика". В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали. Воздушное судно летело из Духовщины Смоленской области в город Андреаполь Тверской области. Вертолет проводил мониторинг газопровода.3 октября в двух километрах от деревни Вонышево Солигаличского района в Костромской области упал вертолет Eurocopter. На борту находились три человека. Все трое погибли.2 сентября вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара", вылетевший из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, упал в 290 километрах на юго-восток от места вылета на территории Казачинско-Ленского района. Воздушное судно разрушилось. Находившиеся на его борту три члена экипажа погибли.4 августа вертолет Ми-8 АМТ авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в Красноярском крае. Два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым – Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.2 августа в Красноармейском районе Краснодарского края при проведении сельскохозяйственных работ упал вертолет Ми-8. В результате ЧП погиб пилот.20 мая частный вертолет "Газель" совершил жесткую посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края по пути в зимовье. После посадки он воспламенился и полностью сгорел. На его борту было четыре человека, один из них – генерал ФСБ в отставке — скончался, предположительно, от сердечного приступа. Остальные получили травмы различной степени тяжести.12 апреля в акватории Балтийского моря при проведении ночных испытательных полетов потерпел крушение вертолет Ка-29. Два летчика-испытателя погибли.11 апреля вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" упал на пустыре в Хабаровске и загорелся. В условиях плохой видимости он врезался в широковещательную вышку. На борту вертолета находились шесть человек, все они погибли.7 марта вертолет Ми-8 погранслужбы ФСБ, выполнявший плановый полет, столкнулся с землей при заходе на посадочную полосу, которая находится в горной местности Итум-Калинского района Чечни. На борту вертолета было семь человек. Погибли три члена экипажа и трое военнослужащих. Один человек получил ранения и был госпитализирован.12 февраля в 42 километрах от села Александровское Александровского района Томской области произвел аварийную посадку вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Погибли второй пилот и техник вертолета. Еще один пилот, а также трое пассажиров, включая полицейского, получили различные травмы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, справки