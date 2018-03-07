Жизни раненного при крушении вертолета в Чечне ничего не угрожает

Указатель на въезде в районный центр Итум-Кали

Указатель на въезде в районный центр Итум-Кали

ГРОЗНЫЙ, 7 мар — РИА Новости. Пострадавший при крушении вертолета в горах Чечни госпитализирован в военный госпиталь на Ханкале, что в пригороде Грозного, угрозы его жизни нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Раненый военнослужащий доставлен в госпиталь на Ханкале, он в сознании, состояние стабильное, угрозы жизни нет", — сказал источник.

По его словам, погибли три члена экипажа и трое военнослужащих.

В среду при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, вертолет войсковой части Ми-8 столкнулся с землей, сообщил СК России. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).