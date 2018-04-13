При крушении вертолета Ка-29 в Балтийском море погибли два летчика

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вертолет Ка-29 потерпел крушение при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, два лётчика-испытателя погибли, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"Двенадцатого апреля 2018 года около 23.30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб", — говорится в сообщении.

На месте падения Ка-29 силами Балтийского флота проводится поисковая операция, добавляется сообщении. Полет проходил в простых метеоусловия.