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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Кубани

15:10 26.08.2019 (обновлено: 17:24 26.08.2019)
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© Фото : Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской ФедерацииКрушение вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. 26 августа 2019
Крушение вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. 26 августа 2019
© Фото : Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
Крушение вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. 26 августа 2019
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета в районе станицы Челбасской Краснодарского края, которое произошло в субботу, сообщает Южное следственное управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, в минувшую субботу вертолет Ми-2 взлетел с поля племзавода "Воля", расположенного в станице Челбасской Каневского района, для осмотра сельхозугодий, на которых планировались авиационно-химические работы. Машина потерпела крушение, пилот погиб.
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"Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае (часть 2 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека)", - сообщает ведомство.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление ответственных лиц, а также всех обстоятельств произошедшего, отмечается в релизе.
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Ми-2Следственный комитет РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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