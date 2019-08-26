СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Кубани

КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета в районе станицы Челбасской Краснодарского края, которое произошло в субботу, сообщает Южное следственное управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, в минувшую субботу вертолет Ми-2 взлетел с поля племзавода "Воля", расположенного в станице Челбасской Каневского района, для осмотра сельхозугодий, на которых планировались авиационно-химические работы. Машина потерпела крушение, пилот погиб.

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае (часть 2 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека)", - сообщает ведомство.