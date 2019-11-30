Под Новороссийском разбился частный вертолет

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Частный вертолет Robinson R66 потерпел крушение близ Абрау-Дюрсо возле Новороссийска на Кубани, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В пяти километрах юго-западнее поселка городского типа Абрау-Дюрсо упал частный вертолет Робинсон R66", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пилот погиб. Обстоятельства происшествия и личность пилота устанавливаются.
По предварительным данным, на месте падения воздушного судна жертв и разрушений нет.
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