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2019-12-12T09:53+0300
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На Кубани разбился ударный вертолет Ми-28
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РИА Новости

На Кубани разбился ударный вертолет Ми-28

00:25 12.12.2019 (обновлено: 09:53 12.12.2019)
13105
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28, экипаж из двух человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, место падения вертолета обнаружено, машина разрушена.
В Минобороны подтвердили факт крушения. Инцидент произошел вблизи аэродрома Кореновск около 23:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в сложных метеоусловиях.
Уточняется, что на борту не было боекомплекта, на земле разрушений нет. Для выяснения причин на место выехала комиссия.
Ми-28НМ
25 июня, 13:05Новое оружие России
Первый серийный вертолет Ми-28НМ представили на "Армии-2019"
По словам источника РИА Новости, основные версии крушения — ошибка в пилотировании и техническая неисправность.
Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — "Опустошитель") — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.
Вертолет Ми-28НЭ на форуме Армия-2018
25 декабря 2018, 16:13Сказано в эфире
"Существенно новый уровень". Военный эксперт о модернизации Ми-28National Interest оценил модернизацию ударного вертолета Ми-28. В эфире радио Sputnik эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко рассказал, что оказало влияние на решение усовершенствовать боевую машину.
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Крушение Ми-28 на КубаниМи-28Краснодарский крайКореновскБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
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12 декабря, 00:43
ПСПетр Симонов
10101571
Точно.. а раньше до санкций "не" падали, вам нравиться быть глупцом или это работа такая?
12 декабря, 00:47
Hugo STiG
6720005
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