На Кубани разбился ударный вертолет Ми-28

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае разбился у дарный вертолет разбилсядарный вертолет Ми-28 , экипаж из двух человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, место падения вертолета обнаружено, машина разрушена.

В Минобороны подтвердили факт крушения . Инцидент произошел вблизи аэродрома Кореновск около 23:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в сложных метеоусловиях.

Уточняется, что на борту не было боекомплекта, на земле разрушений нет. Для выяснения причин на место выехала комиссия.

По словам источника РИА Новости, основные версии крушения — ошибка в пилотировании и техническая неисправность.