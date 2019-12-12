На Кубани разбился ударный вертолет Ми-28

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28, экипаж из двух человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, место падения вертолета обнаружено, машина разрушена.
В Минобороны подтвердили факт крушения. Инцидент произошел вблизи аэродрома Кореновск около 23:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в сложных метеоусловиях.
Уточняется, что на борту не было боекомплекта, на земле разрушений нет. Для выяснения причин на место выехала комиссия.
По словам источника РИА Новости, основные версии крушения — ошибка в пилотировании и техническая неисправность.
Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — "Опустошитель") — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.
25 декабря 2018, 16:13Сказано в эфире"Существенно новый уровень". Военный эксперт о модернизации Ми-28National Interest оценил модернизацию ударного вертолета Ми-28. В эфире радио Sputnik эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко рассказал, что оказало влияние на решение усовершенствовать боевую машину.