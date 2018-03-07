"Задел землю, перевернулся и упал": вертолет Ми-8 разбился в Чечне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Вертолет Ми-8, принадлежащий погранслужбе, разбился в горах Чеченской республики в среду днем. Местный минздрав сообщает о трех погибших и одном раненом; по информации источника РИА Новости, при крушении погибли шесть человек, еще один выжил, но получил тяжелые ранения.
Как сообщил СК России, вертолет войсковой части, выполнявший плановый полет, столкнулся с землей при заходе на посадочную полосу, которая находится в горной местности Итум-Калинского района Чечни. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что вертолет задел лопастями землю, а затем перевернулся и упал в ущелье.
Погибшие и пострадавший
Источники РИА Новости при этом сообщали, что в вертолете находились, по разным данным, от семи до девяти человек, из которых пять или шесть человек погибли и один получил ранения.
Причины и следствия
По факту происшествия СК России возбудил дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что в районе крушения вертолета сложный рельеф местности и узкие ущелья. "Кроме того, по поступающим сообщениям, там был туман. Пока рано делать выводы о причинах катастрофы, уверен, следствие установит полную картину произошедшего", — сказал Кадыров.
Исчерпывающие меры
Он добавил, что в район катастрофы привлечены все необходимые силы и средства. Глава республики также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Сообщалось также, что к оказанию помощи в расследовании авиакатастрофы привлечены криминалисты военно-следственного управления Следственного комитета РФ по Южному военному округу.