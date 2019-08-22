МАК создал комиссию для расследования падения вертолета под Вологдой

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования падения вертолета Cavalon Commander RA-0161A в Вологодской области, сообщается на сайте комитета.

В среду на реке Суда, расположенной в районе деревни Сойволовская Вологодской области, вертолет задел линию электропередачи и упал в реку, в результате происшествия погиб пилот.