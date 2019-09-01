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РИА Новости

Спасатели вытащили из воды вертолет, упавший в водохранилище в Подмосковье

03:21 01.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели вытащили из воды частный вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской области.
"Извлекли аппарат", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС заявили, что частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега. Вертолет обнаружен под водой, на место ЧП были направлены водолазы. По данным спасателей, тело одного погибшего уже подняли из воды, готовится подъем тела второй жертвы крушения. Заведено уголовное дело.
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