Спасатели вытащили из воды вертолет, упавший в водохранилище в Подмосковье

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели вытащили из воды частный вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской области.

Ранее в МЧС заявили, что частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега. Вертолет обнаружен под водой, на место ЧП были направлены водолазы. По данным спасателей, тело одного погибшего уже подняли из воды, готовится подъем тела второй жертвы крушения. Заведено уголовное дело.