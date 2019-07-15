Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне вертолет Robinson жестко сел в возле деревни Барская. Как рассказали РИА Новости в МЧС, в результате инцидента погибли два человека, в том числе первый вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который также инструктировал Путина в 2012 году.