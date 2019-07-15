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2019-07-15T14:50Z
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РИА Новости

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ.Путин принял участие в экологическом проекте "Полет надежды"
В.Путин принял участие в экологическом проекте Полет надежды
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Накануне вертолет Robinson жестко сел в возле деревни Барская. Как рассказали РИА Новости в МЧС, в результате инцидента погибли два человека, в том числе первый вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который также инструктировал Путина в 2012 году.
Столкновение самолетов пилотажной группы Frecce Tricolori на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ. 28 августа 1988
24 февраля, 08:00
Ошибка аса. Как погибали лучшие летчики пилотажных групп
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию происшествия. Следователи возбудили уголовное дело.
Путин в 2012-м летал на дельталете во время программы по восстановлению популяции стерхов и показывал птицам путь миграции.
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РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, если бы стерхи показали дальний путь своему вожаку и зобрали его, то в стране РФ наверняка хуже не стало. Всё по заграницам летает, а свой народ по барабану.
15 июля, 15:38
АиАлександр иванов
15200231
Погибли люди - трагедия. Сколько можно устраивать скачки на костях?
15 июля, 15:38
ВНВасилий Науман
1900720
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