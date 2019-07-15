Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Накануне вертолет Robinson жестко сел в возле деревни Барская. Как рассказали РИА Новости в МЧС, в результате инцидента погибли два человека, в том числе первый вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который также инструктировал Путина в 2012 году.
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию происшествия. Следователи возбудили уголовное дело.
Путин в 2012-м летал на дельталете во время программы по восстановлению популяции стерхов и показывал птицам путь миграции.