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РИА Новости

СК работает на месте обнаружения сгоревшего вертолета Ми-2 на Таймыре

13:32 08.09.2019 (обновлено: 19:24 08.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 сен — РИА Новости. Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводят проверку после обнаружения пропавшего в августе этого года вертолета Ми-2 и останков людей недалеко от города Дудинка на Таймыре, сообщает ведомство.
"Предварительно установлено, что 7 сентября 2019 года в 25 километрах в юго-западном направлении от города Дудинка Красноярского края обнаружены обгоревшие части вертолета с человеческими останками нескольких лиц", — говорится в сообщении.
По данным СК, обнаруженный вертолет Ми-2, предположительно, вылетел 11 августа 2019 с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО в направлении Дудинки без проведения оценки летной годности, без составления плана полета и получения летного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения.
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В управлении напомнили, что в пункт назначения вертолет не прибыл. На его борту находились три человека. По факту безвестного исчезновения вертолета Сургутским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время следственной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в управлении.
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Ми-2ТаймырПроисшествия
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