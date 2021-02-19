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Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах
Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах
в Кирове в результате пожара в деревянном четырехквартирном жилом доме погибли пять человек – четверо детей и женщины. Эвакуированы 13 человек. Для тушения... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:41
2021-02-19T13:41
справки
происшествия
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202119 февраля в Кирове в результате пожара в деревянном четырехквартирном жилом доме погибли пять человек – четверо детей и женщины. Эвакуированы 13 человек. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов.9 февраля в Сыктывкаре при пожаре в частном доме погибли пять человек. 6 февраля в поселке Мосрентген в новой Москве в результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме погибли три человека, из них двое детей, 12 были госпитализированы. 13 января в Хабаровске пожар на втором этаже девятиэтажного жилого дома унес жизни пяти человек, в том числе двоих детей.12 января в Екатеринбурге в результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме на улице Рассветной погибли восемь человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 2020 17 ноября в городе Уяр Красноярского края при пожаре в жилом доме погибли пять детей и один взрослый. Погибшие отравились продуктами горения. 6 ноября в городе Ельне Смоленской области пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме на улице Большая Калужская, 25, погибли пять детей и двое взрослых. 5 ноября в городе Каргат Новосибирской области при пожаре в частном доме на улице Комсомольской погибли пять человек – хозяин дома и еще один мужчина, а также трое несовершеннолетних детей, 2008, 2016 и 2018 годов рождения. 24 октября в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии при пожаре в жилом доме погибли женщина и четверо ее детей.1 октября в селе Николаевка Павловского района Воронежской области упавшее на линию электропередачи дерево вызвало искру, от нее загорелся лес, а затем огонь переметнулся на село. Уничтожено 50 строений, в том числе 21 жилой дом. Погибших и пострадавших не было. 8 августа в Самаре в Железнодорожном районе по улице Железноводской загорелись десять частных домов, площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров, тушение пожара осложнили два взрыва газовых баллонов, из-за чего образовался еще один очаг пожара. Погибших и пострадавших не было.30 июня в городе Зея Амурской области на улице Белоусова загорелся двухквартирный жилой дом погибло пять человек – трое мужчин и две женщины, один человек пострадал. В ночь на 6 июня в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области в результате пожара в частном деревянном доме погибли пять человек, в том числе четверо детей, один человек был госпитализирован.26 мая в поселке Яицкое в Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. Погибших и пострадавших не было. 5 мая в деревне Дурниха городского округа Раменское Московской области произошло возгорание на территории частного дома, погибли шесть человек. В ночь на 29 апреля произошел пожар в доме по улице Малая Водяная в городе Выборге Ленинградской области, погибли двое взрослых и шесть детей. 23 апреля в селе Постниково Ижморского района Кемеровской области сгорели 15 жилых домов. Возгорание в селе началось из-за пала сухой растительности. Всего огонь уничтожил 22 постройки – помимо жилых, это шесть брошенных домов и фельдшерско-акушерский пункт. Погибших и пострадавших не было.13 апреля на юго-западе Москвы загорелся восьмиэтажный жилой дом. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В ходе тушения пожара удалось спасти четыре человека, из дома эвакуировали более ста жильцов. К тушению огня были привлечены 29 боевых расчетов, всего – около 90 человек.26 марта поздно вечером в двухэтажном одноподъездном деревянном доме в Екатеринбурге произошел пожар. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате происшествия погибли семь человек. В ночь на 25 марта в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области разгорелся пожар. На момент прибытия первого пожарного расчета наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. После тушения огня были обнаружены семеро погибших – трое детей и четверо взрослых. 16 марта при пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Усть-Уда Иркутской области погибли семь человек, четверо из них – дети.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik
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353
60
справки, происшествия

Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах

13:41 19.02.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в жилом доме в Кирове
Пожар в жилом доме в Кирове - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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2021

19 февраля в Кирове в результате пожара в деревянном четырехквартирном жилом доме погибли пять человек – четверо детей и женщины. Эвакуированы 13 человек. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов.
9 февраля в Сыктывкаре при пожаре в частном доме погибли пять человек.
6 февраля в поселке Мосрентген в новой Москве в результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме погибли три человека, из них двое детей, 12 были госпитализированы.
13 января в Хабаровске пожар на втором этаже девятиэтажного жилого дома унес жизни пяти человек, в том числе двоих детей.
12 января в Екатеринбурге в результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме на улице Рассветной погибли восемь человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

2020

17 ноября в городе Уяр Красноярского края при пожаре в жилом доме погибли пять детей и один взрослый. Погибшие отравились продуктами горения.
6 ноября в городе Ельне Смоленской области пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме на улице Большая Калужская, 25, погибли пять детей и двое взрослых.
5 ноября в городе Каргат Новосибирской области при пожаре в частном доме на улице Комсомольской погибли пять человек – хозяин дома и еще один мужчина, а также трое несовершеннолетних детей, 2008, 2016 и 2018 годов рождения.
24 октября в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии при пожаре в жилом доме погибли женщина и четверо ее детей.
1 октября в селе Николаевка Павловского района Воронежской области упавшее на линию электропередачи дерево вызвало искру, от нее загорелся лес, а затем огонь переметнулся на село. Уничтожено 50 строений, в том числе 21 жилой дом. Погибших и пострадавших не было.
8 августа в Самаре в Железнодорожном районе по улице Железноводской загорелись десять частных домов, площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров, тушение пожара осложнили два взрыва газовых баллонов, из-за чего образовался еще один очаг пожара. Погибших и пострадавших не было.
30 июня в городе Зея Амурской области на улице Белоусова загорелся двухквартирный жилой дом погибло пять человек – трое мужчин и две женщины, один человек пострадал.
В ночь на 6 июня в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области в результате пожара в частном деревянном доме погибли пять человек, в том числе четверо детей, один человек был госпитализирован.
26 мая в поселке Яицкое в Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.
5 мая в деревне Дурниха городского округа Раменское Московской области произошло возгорание на территории частного дома, погибли шесть человек.
В ночь на 29 апреля произошел пожар в доме по улице Малая Водяная в городе Выборге Ленинградской области, погибли двое взрослых и шесть детей.
23 апреля в селе Постниково Ижморского района Кемеровской области сгорели 15 жилых домов. Возгорание в селе началось из-за пала сухой растительности. Всего огонь уничтожил 22 постройки – помимо жилых, это шесть брошенных домов и фельдшерско-акушерский пункт. Погибших и пострадавших не было.
13 апреля на юго-западе Москвы загорелся восьмиэтажный жилой дом. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В ходе тушения пожара удалось спасти четыре человека, из дома эвакуировали более ста жильцов. К тушению огня были привлечены 29 боевых расчетов, всего – около 90 человек.
26 марта поздно вечером в двухэтажном одноподъездном деревянном доме в Екатеринбурге произошел пожар. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате происшествия погибли семь человек.
В ночь на 25 марта в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области разгорелся пожар. На момент прибытия первого пожарного расчета наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. После тушения огня были обнаружены семеро погибших – трое детей и четверо взрослых.
16 марта при пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Усть-Уда Иркутской области погибли семь человек, четверо из них – дети.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik
 
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