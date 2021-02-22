https://ria.ru/20210222/pozhar-1598551510.html

При пожаре в Подмосковье погибли двое детей и взрослый

При пожаре в Подмосковье погибли двое детей и взрослый

Тела четырех погибших, в том числе двоих детей, обнаружили после ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:53

2021-02-22T12:53

2021-02-22T12:53

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Тела четырех погибших, в том числе двоих детей, обнаружили после ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах."Пожар в частном жилом доме в городе Богородский Московской области ликвидирован. После ликвидации обнаружены тела четырех погибших, из которых два ребенка", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/pozhar-1598512679.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия