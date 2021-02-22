https://ria.ru/20210222/pozhar-1598551510.html
При пожаре в Подмосковье погибли двое детей и взрослый
При пожаре в Подмосковье погибли двое детей и взрослый
Тела четырех погибших, в том числе двоих детей, обнаружили после ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:53
2021-02-22T12:53
2021-02-22T12:53
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Тела четырех погибших, в том числе двоих детей, обнаружили после ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах."Пожар в частном жилом доме в городе Богородский Московской области ликвидирован. После ликвидации обнаружены тела четырех погибших, из которых два ребенка", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/pozhar-1598512679.html
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московская область (подмосковье), происшествия