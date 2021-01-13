https://ria.ru/20210113/pozhar-1592941632.html

В Хабаровске при пожаре погибли двое детей и трое взрослых

В Хабаровске при пожаре погибли двое детей и трое взрослых

Пять человек, в том числе двое детей погибли в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T22:33

2021-01-13T22:33

2021-01-13T23:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей погибли в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на улице Белорусская, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар удалось локализовать на площади порядка 10 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются, на месте ЧП работает оперативно-следственная группа.Как уточняет МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 3.05 местного времени (20.05 мск). В результате пожара есть пострадавшие, они были переданы специалистам бригад скорой помощи. Причина пожара устанавливается.По данным спасателей, пожар начался в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Белорусская, 2, площадь - 10 квадратных метров, в 3.41 (20.41 мск) возгорание локализовали, в 4.00 (21.00 мск) - ликвидировали.

https://ria.ru/20210113/pozhar-1592805874.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия