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В Хабаровске при пожаре погибли двое детей и трое взрослых
В Хабаровске при пожаре погибли двое детей и трое взрослых
Пять человек, в том числе двое детей погибли в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T22:33
2021-01-13T23:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей погибли в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на улице Белорусская, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар удалось локализовать на площади порядка 10 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются, на месте ЧП работает оперативно-следственная группа.Как уточняет МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 3.05 местного времени (20.05 мск). В результате пожара есть пострадавшие, они были переданы специалистам бригад скорой помощи. Причина пожара устанавливается.По данным спасателей, пожар начался в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Белорусская, 2, площадь - 10 квадратных метров, в 3.41 (20.41 мск) возгорание локализовали, в 4.00 (21.00 мск) - ликвидировали.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия

В Хабаровске при пожаре погибли двое детей и трое взрослых

22:33 13.01.2021 (обновлено: 23:27 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей погибли в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на улице Белорусская, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось локализовать на площади порядка 10 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются, на месте ЧП работает оперативно-следственная группа.
Как уточняет МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 3.05 местного времени (20.05 мск). В результате пожара есть пострадавшие, они были переданы специалистам бригад скорой помощи. Причина пожара устанавливается.
По данным спасателей, пожар начался в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Белорусская, 2, площадь - 10 квадратных метров, в 3.41 (20.41 мск) возгорание локализовали, в 4.00 (21.00 мск) - ликвидировали.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 05:06
В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскПроисшествия
 
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