Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/doma-1578042459.html
Губернатор Воронежской области пообещал восстановить сгоревшие дома
Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал восстановить сгоревшие дома в селе Николаевка Павловского района, на помощь людям уже выделено 60... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:19
2020-10-01T16:12
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578058161_0:42:800:492_1400x0_80_0_0_3273f6f8e23dcb763875fb91ec505035.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gusev_3/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гусев</a> пообещал восстановить сгоревшие дома в селе Николаевка Павловского района, на помощь людям уже выделено 60 миллионов рублей, сообщило правительство региона.Власти озвучили решения Гусева, принятые на встрече с погорельцами."Жилье им восстановят: это будут капитальные, благоустроенные дома из расчета 32 квадратных метра на члена семьи. Если строение было больше - его построят таким же по площади, каким оно и было. Строительная техника зайдет на участки, когда потушат пожар. Далее подрядчик по строительству начнет проектирование и возведение домов", - говорится в сообщении.Власти купят в новое жилье мебель и бытовую технику. На время строительства людей разместят в благоустроенных домах и квартирах Павловского района. Пенсионеры и неработающие по их желанию могут разместиться в санаториях региона. Также погорельцам компенсируют сгоревшую во дворах сельхозтехнику."В ближайшее время погорельцам выплатят по два прожиточных минимума - на первоочередные нужды. Далее людям выделят еще деньги - на зимнюю одежду. Району из бюджета области уже выделяется первый транш на помощь людям - 60 миллионов рублей", - сообщило правительство.Ранее сообщалось, что упавшее на ЛЭП дерево вызвало искру, от нее загорелся лес, а затем огонь переметнулся на село. Уничтожено 50 строений, в том числе 21 жилой дом.
https://ria.ru/20201001/pozhary-1578039910.html
1
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578058161_45:0:756:533_1400x0_80_0_0_1c5a5626f4eaab591692111f4b1a835a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр гусев (государственный служащий), воронежская область, происшествия

Губернатор Воронежской области пообещал восстановить сгоревшие дома

12:19 01.10.2020 (обновлено: 16:12 01.10.2020)
 
© Фото : РИА ВоронежПожар из-за упавшего на ЛЭП дерева в селе Николаевка Воронежской области
Пожар из-за упавшего на ЛЭП дерева в селе Николаевка Воронежской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : РИА Воронеж
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал восстановить сгоревшие дома в селе Николаевка Павловского района, на помощь людям уже выделено 60 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
Власти озвучили решения Гусева, принятые на встрече с погорельцами.
"Жилье им восстановят: это будут капитальные, благоустроенные дома из расчета 32 квадратных метра на члена семьи. Если строение было больше - его построят таким же по площади, каким оно и было. Строительная техника зайдет на участки, когда потушат пожар. Далее подрядчик по строительству начнет проектирование и возведение домов", - говорится в сообщении.
Власти купят в новое жилье мебель и бытовую технику. На время строительства людей разместят в благоустроенных домах и квартирах Павловского района. Пенсионеры и неработающие по их желанию могут разместиться в санаториях региона. Также погорельцам компенсируют сгоревшую во дворах сельхозтехнику.
"В ближайшее время погорельцам выплатят по два прожиточных минимума - на первоочередные нужды. Далее людям выделят еще деньги - на зимнюю одежду. Району из бюджета области уже выделяется первый транш на помощь людям - 60 миллионов рублей", - сообщило правительство.
Ранее сообщалось, что упавшее на ЛЭП дерево вызвало искру, от нее загорелся лес, а затем огонь переметнулся на село. Уничтожено 50 строений, в том числе 21 жилой дом.
Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 11:43
В Воронежской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
 
Обсудить1
Александр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08СМИ: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния