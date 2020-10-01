https://ria.ru/20201001/doma-1578042459.html

Губернатор Воронежской области пообещал восстановить сгоревшие дома

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал восстановить сгоревшие дома в селе Николаевка Павловского района, на помощь людям уже выделено 60... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:19

2020-10-01T12:19

2020-10-01T16:12

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gusev_3/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гусев</a> пообещал восстановить сгоревшие дома в селе Николаевка Павловского района, на помощь людям уже выделено 60 миллионов рублей, сообщило правительство региона.Власти озвучили решения Гусева, принятые на встрече с погорельцами."Жилье им восстановят: это будут капитальные, благоустроенные дома из расчета 32 квадратных метра на члена семьи. Если строение было больше - его построят таким же по площади, каким оно и было. Строительная техника зайдет на участки, когда потушат пожар. Далее подрядчик по строительству начнет проектирование и возведение домов", - говорится в сообщении.Власти купят в новое жилье мебель и бытовую технику. На время строительства людей разместят в благоустроенных домах и квартирах Павловского района. Пенсионеры и неработающие по их желанию могут разместиться в санаториях региона. Также погорельцам компенсируют сгоревшую во дворах сельхозтехнику."В ближайшее время погорельцам выплатят по два прожиточных минимума - на первоочередные нужды. Далее людям выделят еще деньги - на зимнюю одежду. Району из бюджета области уже выделяется первый транш на помощь людям - 60 миллионов рублей", - сообщило правительство.Ранее сообщалось, что упавшее на ЛЭП дерево вызвало искру, от нее загорелся лес, а затем огонь переметнулся на село. Уничтожено 50 строений, в том числе 21 жилой дом.

https://ria.ru/20201001/pozhary-1578039910.html

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воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев (государственный служащий), воронежская область, происшествия