https://ria.ru/20210501/pozhar-1730799507.html
В Пермском крае произошел пожар в жилом доме, есть погибшие
В Пермском крае произошел пожар в жилом доме, есть погибшие
Пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров, есть погибшие, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T06:31
2021-05-01T06:31
2021-05-01T06:31
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_613cfb9875f46afddf2cab3266782d27.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров, есть погибшие, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 3.33 мск.Добавляется, что пожар тушат 34 человека и 12 единиц техники, из которых от МЧС РФ - 22 человека и семь единиц техники.
https://ria.ru/20210428/avtobus-1730376058.html
россия
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_30d4f7e3475c18550ddc2d45def19028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия