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В Пермском крае произошел пожар в жилом доме, есть погибшие
В Пермском крае произошел пожар в жилом доме, есть погибшие
Пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров, есть погибшие, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T06:31
2021-05-01T06:31
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров, есть погибшие, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 3.33 мск.Добавляется, что пожар тушат 34 человека и 12 единиц техники, из которых от МЧС РФ - 22 человека и семь единиц техники.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия

В Пермском крае произошел пожар в жилом доме, есть погибшие

06:31 01.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров, есть погибшие, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 3.33 мск.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дома и хозяйственных построек на площади 120 квадратных метров. К сожалению, есть погибшие", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пожар тушат 34 человека и 12 единиц техники, из которых от МЧС РФ - 22 человека и семь единиц техники.
Новая Москва - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский крайПроисшествия
 
 
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