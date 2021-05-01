https://ria.ru/20210501/pozhar-1730799507.html

В Пермском крае произошел пожар в жилом доме, есть погибшие

В Пермском крае произошел пожар в жилом доме, есть погибшие

Пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров, есть погибшие, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T06:31

2021-05-01T06:31

2021-05-01T06:31

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров, есть погибшие, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 3.33 мск.Добавляется, что пожар тушат 34 человека и 12 единиц техники, из которых от МЧС РФ - 22 человека и семь единиц техники.

https://ria.ru/20210428/avtobus-1730376058.html

россия

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия