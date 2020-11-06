Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/pozhar-1583311616.html
Стали известны подробности пожара в частном доме в Смоленской области
Стали известны подробности пожара в частном доме в Смоленской области
Дом в городе Ельне Смоленской области, где в пожаре погибли пять детей и двое взрослых, отапливался печью, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:30
2020-11-06T12:02
смоленская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583307239_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_c1c3b0c353fc663132946ab8ff4454b9.jpg
БРЯНСК, 6 ноя — РИА Новости. Дом в городе Ельне Смоленской области, где в пожаре погибли пять детей и двое взрослых, отапливался печью, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по Смоленской области."Предварительные причины пожара пока не известны. Единственное, в доме было печное отопление", — сказала собеседница агентства.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пожар произошел в частном доме в Смоленской области, четыре человека погибли. По его словам, пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме в городе Ельне на улице Большая Калужская, 25.По уточненным данным СУ СК России по Смоленской области, в результате пожара погибли пять детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20201105/pozhar-1583144042.html
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Следственные действия на месте гибели семьи в пожаре в Ельне
Сегодня около 00 часов 30 минут в одном из частных домов в городе Ельня Смоленской области произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Личности всех погибших установлены. Среди них пять малолетних детей, самому старшему из которых 11 лет.​ На учёте в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно.​ В настоящее время на месте происшествия работают руководитель СУ по области, следователи и сотрудники отдела криминалистики, проводится осмотр, по окончании которого будут назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и причин смерти погибших. На место происшествия выехал руководитель СУ Анатолий Уханов, который дал следственно-оперативной группе конкретные указания по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, всем обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.
2020-11-06T09:30
true
PT0M54S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583307239_95:0:1055:720_1400x0_80_0_0_dd5c2e6630ba2fc112f0ea5c846da43c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смоленская область, происшествия

Стали известны подробности пожара в частном доме в Смоленской области

09:30 06.11.2020 (обновлено: 12:02 06.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС по Смоленской областиСгоревший дом в городе Ельня Смоленской области
Сгоревший дом в городе Ельня Смоленской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : ГУ МЧС по Смоленской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 6 ноя — РИА Новости. Дом в городе Ельне Смоленской области, где в пожаре погибли пять детей и двое взрослых, отапливался печью, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по Смоленской области.
"Предварительные причины пожара пока не известны. Единственное, в доме было печное отопление", — сказала собеседница агентства.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пожар произошел в частном доме в Смоленской области, четыре человека погибли. По его словам, пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме в городе Ельне на улице Большая Калужская, 25.
По уточненным данным СУ СК России по Смоленской области, в результате пожара погибли пять детей и двое взрослых.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 12:12
В Новосибирской области семья погибла при пожаре в частном доме
 
Смоленская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния