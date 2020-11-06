https://ria.ru/20201106/pozhar-1583311616.html

Стали известны подробности пожара в частном доме в Смоленской области

Стали известны подробности пожара в частном доме в Смоленской области

Дом в городе Ельне Смоленской области, где в пожаре погибли пять детей и двое взрослых, отапливался печью, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:30

2020-11-06T09:30

2020-11-06T12:02

смоленская область

происшествия

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БРЯНСК, 6 ноя — РИА Новости. Дом в городе Ельне Смоленской области, где в пожаре погибли пять детей и двое взрослых, отапливался печью, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по Смоленской области."Предварительные причины пожара пока не известны. Единственное, в доме было печное отопление", — сказала собеседница агентства.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пожар произошел в частном доме в Смоленской области, четыре человека погибли. По его словам, пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме в городе Ельне на улице Большая Калужская, 25.По уточненным данным СУ СК России по Смоленской области, в результате пожара погибли пять детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20201105/pozhar-1583144042.html

смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Новости

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Следственные действия на месте гибели семьи в пожаре в Ельне Сегодня около 00 часов 30 минут в одном из частных домов в городе Ельня Смоленской области произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Личности всех погибших установлены. Среди них пять малолетних детей, самому старшему из которых 11 лет.​ На учёте в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно.​ В настоящее время на месте происшествия работают руководитель СУ по области, следователи и сотрудники отдела криминалистики, проводится осмотр, по окончании которого будут назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и причин смерти погибших. На место происшествия выехал руководитель СУ Анатолий Уханов, который дал следственно-оперативной группе конкретные указания по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, всем обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается. 2020-11-06T09:30 true PT0M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, происшествия