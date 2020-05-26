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2020-05-26T13:14
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В Самарской области полностью потушили пожар в жилых домах
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РИА Новости

В Самарской области полностью потушили пожар в жилых домах

13:14 26.05.2020
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© Главное управление МЧС России по Самарской областиПожар в поселке Яицкое под Самарой
Пожар в поселке Яицкое под Самарой
© Главное управление МЧС России по Самарской области
Пожар в поселке Яицкое под Самарой
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Пожар в жилых домах в поселке Яицкое в Самарской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Сообщение о пожаре в 11 частных жилых домах в поселке Яицкое поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. В 11.45 (10.45 мск) пожар локализовали, в 12.20 (11.20 мск) ликвидировали открытое горение. По информации МЧС РФ, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
"Полная ликвидация в 13.45 (12.45 мск) пожара в жилых домах", - говорится в сообщении.
Ранее начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко заявил, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за неисправной электропроводки. Для 100 жителей сгоревших домов подготовили пункт временного размещения, однако, по данным ГУМЧС, им никто не воспользовался, все разъехались по родственникам.
Также Бойко сообщал, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на поле с сухим камышом, открытое горение ликвидировали на площади 2 гектара.
Сотрудник пожарной службы
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег БойкоСамарская областьПроисшествия
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