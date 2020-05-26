В Самарской области полностью потушили пожар в жилых домах

"Полная ликвидация в 13.45 (12.45 мск) пожара в жилых домах", - говорится в сообщении.

Также Бойко сообщал, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на поле с сухим камышом, открытое горение ликвидировали на площади 2 гектара.