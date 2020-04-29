В Выборге нашли тела пятерых детей на месте пожара в жилом доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Тела пятерых детей найдены на месте пожара в жилом доме в Выборге в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
В ночь на 29 апреля произошел пожар в доме в городе Выборге по улице Малая Водяная. По данным Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района, погибли двое взрослых и шесть детей. Как сообщили в ГУМЧС по Ленинградской области, горел жилой дом по всей площади. В настоящее время пожар потушен, ведется разбор завалов.
"После ликвидации пожара в одном из домов по улице Малая Водяная города Выборг Ленинградской области обнаружены тела шести лиц, из которых пятеро детей, со следами термического воздействия", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, в частном жилом доме находилась многодетная семья из шести детей в возрасте до восьми лет и двое взрослых. Накануне к ним в гости приехал знакомый. Ночью он почувствовал сильный запах гари и выбежал из дома, который уже полыхал огнем, сказано в сообщении.
В настоящее время производится разбор завалов, извлекаются тела погибших.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram, по предварительной информации вечером отмечали день рождения отца. Сейчас следствие работает с одним из гостей.
По данным ГУМЧС по Ленинградской области, в доме жили шесть детей возрастом от одного месяца до восьми лет.
29 апреля, 09:11СК завел дело после пожара в Выборге, где погибли шесть человек