В Выборге нашли тела пятерых детей на месте пожара в жилом доме

"После ликвидации пожара в одном из домов по улице Малая Водяная города Выборг Ленинградской области обнаружены тела шести лиц, из которых пятеро детей, со следами термического воздействия", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в частном жилом доме находилась многодетная семья из шести детей в возрасте до восьми лет и двое взрослых. Накануне к ним в гости приехал знакомый. Ночью он почувствовал сильный запах гари и выбежал из дома, который уже полыхал огнем, сказано в сообщении.