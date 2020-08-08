В Самаре потушили пожар, где горели десять домов

"В 12:29 (11:29 мск) пожар ликвидирован на площади 1300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По информации мэрии Самары, для жителей сгоревших домов в одной из школ города организован пункт временного размещения. По предварительным данным ГУМЧС по Самарской области, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки в одном из домов.