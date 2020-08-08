В Самаре потушили пожар, где горели десять домов

САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в 10 частных домах в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее МЧС России сообщило о пожаре в частных домах на площади 250 квадратных метров в Железнодорожном районе по улице Железноводская в Самаре. По информации МЧС, позже площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров, горели уже 10 домов. По данным ГУМЧС по региону, тушение пожара осложнили два взрыва газовых баллонов, из-за чего образовался еще один очаг пожара. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
"В 12:29 (11:29 мск) пожар ликвидирован на площади 1300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации мэрии Самары, для жителей сгоревших домов в одной из школ города организован пункт временного размещения. По предварительным данным ГУМЧС по Самарской области, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки в одном из домов.
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