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В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
Спасатели ликвидировали пожар в 10 частных домах в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия

В Самаре потушили пожар, где горели десять домов

12:27 08.08.2020 (обновлено: 12:36 08.08.2020)
2142
© Фото : МЧС РоссииВ Самаре загорелись десять жилых домов
В Самаре загорелись десять жилых домов
© Фото : МЧС России
САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в 10 частных домах в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее МЧС России сообщило о пожаре в частных домах на площади 250 квадратных метров в Железнодорожном районе по улице Железноводская в Самаре. По информации МЧС, позже площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров, горели уже 10 домов. По данным ГУМЧС по региону, тушение пожара осложнили два взрыва газовых баллонов, из-за чего образовался еще один очаг пожара. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
"В 12:29 (11:29 мск) пожар ликвидирован на площади 1300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации мэрии Самары, для жителей сгоревших домов в одной из школ города организован пункт временного размещения. По предварительным данным ГУМЧС по Самарской области, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки в одном из домов.
Сотрудник МЧС
13 апреля, 06:47
Крупные пожары в жилых домах в России в 2019-2020 годах
201510
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
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