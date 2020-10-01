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Названа причина пожара в воронежском селе, уничтожившего 21 дом
Уничтоживший 50 строений, в том числе 21 жилой дом, в селе Николаевка Воронежской области пожар возник из-за упавшего на линию электропередачи дерева, сообщило... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:52
2020-10-01T12:12
воронежская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Уничтоживший 50 строений, в том числе 21 жилой дом, в селе Николаевка <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> пожар возник из-за упавшего на линию электропередачи дерева, сообщило правительство региона."Трагедия произошла в павловском селе Николаевка. По предварительным данным, пожар уничтожил 50 строений, в том числе 21 жилой дом. Жителей села эвакуировали в соседнюю Русскую Буйловку. Погибших и пострадавших нет. Возгорание началось после падения дерева на линию электропередачи. От искры загорелся лес, а затем огонь переметнулся на само село", - говорится в сообщении."По словам сельчан, такой страшный пожар на их памяти впервые", - отмечают власти.Сейчас тушение огня продолжается. Помощь пожарным оказывает вертолет <a href="http://ria.ru/product_Ka_32/" target="_blank" data-auto="true">Ка-32</a>. Губернатор Александр Гусев отменил все встречи и отправился в Павловский район, чтобы встретиться с погорельцами.
https://ria.ru/20201001/pozhar-1578033740.html
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воронежская область
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воронежская область, происшествия

Названа причина пожара в воронежском селе, уничтожившего 21 дом

11:52 01.10.2020 (обновлено: 12:12 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюПожар в Самаре
Пожар в Самаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Уничтоживший 50 строений, в том числе 21 жилой дом, в селе Николаевка Воронежской области пожар возник из-за упавшего на линию электропередачи дерева, сообщило правительство региона.
"Трагедия произошла в павловском селе Николаевка. По предварительным данным, пожар уничтожил 50 строений, в том числе 21 жилой дом. Жителей села эвакуировали в соседнюю Русскую Буйловку. Погибших и пострадавших нет. Возгорание началось после падения дерева на линию электропередачи. От искры загорелся лес, а затем огонь переметнулся на само село", - говорится в сообщении.
"По словам сельчан, такой страшный пожар на их памяти впервые", - отмечают власти.
Сейчас тушение огня продолжается. Помощь пожарным оказывает вертолет Ка-32. Губернатор Александр Гусев отменил все встречи и отправился в Павловский район, чтобы встретиться с погорельцами.
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Воронежская областьПроисшествия
 
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