https://ria.ru/20201001/pozhar-1578040617.html

Названа причина пожара в воронежском селе, уничтожившего 21 дом

Уничтоживший 50 строений, в том числе 21 жилой дом, в селе Николаевка Воронежской области пожар возник из-за упавшего на линию электропередачи дерева, сообщило... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:52

2020-10-01T11:52

2020-10-01T12:12

воронежская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Уничтоживший 50 строений, в том числе 21 жилой дом, в селе Николаевка <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> пожар возник из-за упавшего на линию электропередачи дерева, сообщило правительство региона."Трагедия произошла в павловском селе Николаевка. По предварительным данным, пожар уничтожил 50 строений, в том числе 21 жилой дом. Жителей села эвакуировали в соседнюю Русскую Буйловку. Погибших и пострадавших нет. Возгорание началось после падения дерева на линию электропередачи. От искры загорелся лес, а затем огонь переметнулся на само село", - говорится в сообщении."По словам сельчан, такой страшный пожар на их памяти впервые", - отмечают власти.Сейчас тушение огня продолжается. Помощь пожарным оказывает вертолет <a href="http://ria.ru/product_Ka_32/" target="_blank" data-auto="true">Ка-32</a>. Губернатор Александр Гусев отменил все встречи и отправился в Павловский район, чтобы встретиться с погорельцами.

https://ria.ru/20201001/pozhar-1578033740.html

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воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия