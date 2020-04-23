В кузбасском селе огонь уничтожил 15 жилых домов

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области

© Фото : ГУ МЧС по Кемеровской области Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В селе Постниково Ижморского района В селе Постниково Ижморского района Кемеровской области сгорели 15 жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС

Возгорание в селе началось из-за пала сухой растительности. Всего огонь уничтожил 22 постройки — помимо жилых, это шесть брошенных домов и фельдшерско-акушерский пункт.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В пострадавших от огня домах жили 36 человек, в том числе 13 детей. Всех их временно разместят в Ижморской школе-интернате психолого-педагогической поддержки.

На место возгорания приехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он пообещал, что всем пострадавшим окажут помощь.

Областной главк МВД начал проверку по факту пожара в Постниково.

Возгорания из-за пала сухой травы начались и в других населенных пунктах — в селе Краснинское Промышленновского района горят три дома, в селе Пашково Яшкинского района — шесть, а в жилом районе Кедровка в Кемерово — четыре.