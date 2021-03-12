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Прокуратура назвала причину массового отравления в школах Красноярска
Прокуратура назвала причину массового отравления в школах Красноярска
Прокуратура Советского района Красноярска установила, что в школе №108 детей кормят блюдами с нарушением температурного режима и работники кухни не соблюдают... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T08:28
2021-03-12T08:42
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
советский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Прокуратура Советского района Красноярска установила, что в школе №108 детей кормят блюдами с нарушением температурного режима и работники кухни не соблюдают масочный режим, сообщили журналистам в прокуратуре региона.Проверка проводилась по сообщениям о нарушениях в СМИ региона. По данным надзорного ведомства, услуги по организации питания в школе оказывает ООО "Развитие" на основании заключенного муниципального контракта.Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. На сегодняшний день в медучреждениях остаются 24 ребенка, все остальные выписаны. Во всех образовательных учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После массового отравления школьников суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект".В Роспотребнадзоре сообщили, что по данным эпидемиологического расследования, заболеваемость связана с употреблением салатов из свежих овощей, загрязненных иерсиниями. Хранилище сельскохозяйственного производственного кооператива оказалось заселено грызунами, которые являются природным резервуаром для иерсиний. При изготовлении и продаже свежих овощей в вакуумной упаковке не соблюдались технологические и санитарно-гигиенические требования.
https://ria.ru/20210206/shkola-1596275627.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), советский район, красноярск, происшествия

Прокуратура назвала причину массового отравления в школах Красноярска

08:28 12.03.2021 (обновлено: 08:42 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтоловая
Столовая - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Прокуратура Советского района Красноярска установила, что в школе №108 детей кормят блюдами с нарушением температурного режима и работники кухни не соблюдают масочный режим, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
Проверка проводилась по сообщениям о нарушениях в СМИ региона. По данным надзорного ведомства, услуги по организации питания в школе оказывает ООО "Развитие" на основании заключенного муниципального контракта.
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"В настоящее время прокуратурой выявлены нарушения в части подачи школьникам холодных блюд, несоблюдения масочного режима работниками пищеблока. Кроме того проверке подлежит санитарно-эпидемиологическое состояние школьной столовой, а также качество пищи, предлагаемой детям. По итогам проверки будет дана оценка деятельности организатора питания, приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. На сегодняшний день в медучреждениях остаются 24 ребенка, все остальные выписаны. Во всех образовательных учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После массового отравления школьников суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект".
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В Роспотребнадзоре сообщили, что по данным эпидемиологического расследования, заболеваемость связана с употреблением салатов из свежих овощей, загрязненных иерсиниями. Хранилище сельскохозяйственного производственного кооператива оказалось заселено грызунами, которые являются природным резервуаром для иерсиний. При изготовлении и продаже свежих овощей в вакуумной упаковке не соблюдались технологические и санитарно-гигиенические требования.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Советский районКрасноярскПроисшествия
 
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