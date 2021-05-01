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При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли восемь человек
При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли восемь человек
Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, говорится на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T07:16
2021-05-01T07:16
2021-05-01T09:15
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, говорится на сайте Следственного комитета.Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров.СК возбудил уголовное дело по третьей части статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).По данным следствия, "погибли восемь человек, двое из которых — дети 2011 и 2016 годов рождения".Отмечается, что за выполнением расследования следит руководитель следственного управления СК по региону.
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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия