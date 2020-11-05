https://ria.ru/20201105/pozhar-1583144042.html
В Новосибирской области семья погибла при пожаре в частном доме
В Новосибирской области семья погибла при пожаре в частном доме
Пять человек, в том числе трое детей погибли в четверг при пожаре в частном доме многодетной семьи в городе Каргат Новосибирской области, сообщает следственное... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:12
2020-11-05T12:12
2020-11-05T12:34
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
каргат
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей погибли в четверг при пожаре в частном доме многодетной семьи в городе Каргат Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Сегодня днем в городе Каргате Новосибирской области на улице Комсомольской произошел пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Во время тушения пожара были обнаружены тела пяти человек - хозяина дома и еще одного мужчины, а также трех несовершеннолетних детей, 2008, 2016 и 2018 годов рождения. Личности и возраст погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.По данному факту следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Пожарные за 15 минут потушили горевший дом многодетной семьи в Каргате Новосибирской области, в котором погибли пять человек, с их родственниками работают психологи, причина трагедии устанавливается, сообщает ГУМЧС по региону.По данным ведомства, всего около часа потребовалось для завершения всех работ и в 15.20 (11.20 мск) объявили полную ликвидацию. Одновременно с этим, специалисты газодымозащитной службы проверили помещения дома на наличие людей. В ходе разведки без признаков жизни были обнаружены пять человек, в том числе трое детей."По оперативной информации пожар произошел на площади 40 квадратных метров. В настоящее время с родственниками погибшей семьи организована работа психолога медико-психологической службы главного управления", - говорится в сообщении.В настоящее время для установления причины пожара и всех обстоятельств трагедии на месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники Следственного комитета России, для координации в город направлена оперативная группа главка МЧС по Новосибирской области.
https://ria.ru/20201104/pozhar-1582983589.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/pozhar-1583007349.html
каргат
новосибирская область
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каргат, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости.
Пять человек, в том числе трое детей погибли в четверг при пожаре в частном доме многодетной семьи в городе Каргат Новосибирской области
, сообщает следственное управление СК
РФ по региону.
"Сегодня днем в городе Каргате Новосибирской области на улице Комсомольской произошел пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Во время тушения пожара были обнаружены тела пяти человек - хозяина дома и еще одного мужчины, а также трех несовершеннолетних детей, 2008, 2016 и 2018 годов рождения. Личности и возраст погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"На месте происшествия работают руководитель и следователи Коченевского межрайонного следственного отдела, группа опытных следователей-криминалистов следственного управления, а также сотрудники МЧС
России. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин, приведших к трагедии", - сообщили в СУСК.
Пожарные за 15 минут потушили горевший дом многодетной семьи в Каргате Новосибирской области, в котором погибли пять человек, с их родственниками работают психологи, причина трагедии устанавливается, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, всего около часа потребовалось для завершения всех работ и в 15.20 (11.20 мск) объявили полную ликвидацию. Одновременно с этим, специалисты газодымозащитной службы проверили помещения дома на наличие людей. В ходе разведки без признаков жизни были обнаружены пять человек, в том числе трое детей.
"По оперативной информации пожар произошел на площади 40 квадратных метров. В настоящее время с родственниками погибшей семьи организована работа психолога медико-психологической службы главного управления", - говорится в сообщении.
В настоящее время для установления причины пожара и всех обстоятельств трагедии на месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники Следственного комитета России, для координации в город направлена оперативная группа главка МЧС по Новосибирской области.