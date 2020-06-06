В Иркутской области пять человек погибли при пожаре в частном доме

"Очевидцы сообщили, что в доме могут находиться дети и их отец. В ходе тушения пожара под завалами обрушившихся конструкций дома были обнаружены останки пяти погибших", — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС .

В марте сотрудники госпожнадзора в ходе рейдовых мероприятий обследовали дом на предмет пожарной безопасности, а с родителями проводились разъяснительные беседы, добавил он.

По данным СК, погибли четверо малолетних детей в возрасте от одного до шести лет и их отец. "Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу", — говорится в сообщении ведомства.