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2020-06-06T15:51
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В Иркутской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
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РИА Новости

В Иркутской области пять человек погибли при пожаре в частном доме

04:49 06.06.2020 (обновлено: 15:51 06.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области
Пожар в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В частном доме в Иркутской области погибли пять человек, в том числе четверо детей.
В ночь на субботу в 01:22 (20:22 мск) поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района. В момент начала пожара в доме находилась семейная пара — 41-летняя женщина и 40-летний мужчина, а также четверо детей: мальчики шести, пяти и четырех лет и двухлетняя девочка.

"Очевидцы сообщили, что в доме могут находиться дети и их отец. В ходе тушения пожара под завалами обрушившихся конструкций дома были обнаружены останки пяти погибших", — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Около 05:30 (00:30 мск) пожар потушили на общей площади 422 квадратных метра. Сгорели жилой дом и надворные постройки. Пострадавшую хозяйку дома госпитализировали с ожогами на скорой.
Как рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов, семья состояла на учете в органах соцзащиты как неблагополучная.
В марте сотрудники госпожнадзора в ходе рейдовых мероприятий обследовали дом на предмет пожарной безопасности, а с родителями проводились разъяснительные беседы, добавил он.
По данным СК, погибли четверо малолетних детей в возрасте от одного до шести лет и их отец. "Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Зиминский районИркутская областьПроисшествия
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