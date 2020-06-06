В Иркутской области пять человек погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В частном доме в Иркутской области погибли пять человек, в том числе четверо детей.
В ночь на субботу в 01:22 (20:22 мск) поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района. В момент начала пожара в доме находилась семейная пара — 41-летняя женщина и 40-летний мужчина, а также четверо детей: мальчики шести, пяти и четырех лет и двухлетняя девочка.
"Очевидцы сообщили, что в доме могут находиться дети и их отец. В ходе тушения пожара под завалами обрушившихся конструкций дома были обнаружены останки пяти погибших", — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.
Около 05:30 (00:30 мск) пожар потушили на общей площади 422 квадратных метра. Сгорели жилой дом и надворные постройки. Пострадавшую хозяйку дома госпитализировали с ожогами на скорой.
Как рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов, семья состояла на учете в органах соцзащиты как неблагополучная.
В марте сотрудники госпожнадзора в ходе рейдовых мероприятий обследовали дом на предмет пожарной безопасности, а с родителями проводились разъяснительные беседы, добавил он.
По данным СК, погибли четверо малолетних детей в возрасте от одного до шести лет и их отец. "Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки.