СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге

"В ночь на 12 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Рассветная в городе Екатеринбурге. По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок. Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному сообщению следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.