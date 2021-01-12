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СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
Восемь человек, включая ребенка, погибли в пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам во вторник старший... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T05:59
2021-01-12T06:48
пожар в жилом доме в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Восемь человек, включая ребенка, погибли в пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
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пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия

СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге

05:59 12.01.2021 (обновлено: 06:48 12.01.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в жилом доме в Екатеринбурге
Пожар в жилом доме в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : МЧС России
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Восемь человек, включая ребенка, погибли в пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
"В ночь на 12 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Рассветная в городе Екатеринбурге. По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок. Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному сообщению следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
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Пожар в жилом доме в ЕкатеринбургеСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
 
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