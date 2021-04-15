https://ria.ru/20210415/deti-1728340644.html

Число детей, погибших при пожаре в доме на Урале, возросло до пяти

Число детей, погибших при пожаре в доме на Урале, возросло до пяти

Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Свердловской области, возросло до пяти, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T07:55

2021-04-15T07:55

2021-04-15T10:20

пожар в частном доме на урале

россия

валерий горелых

нижний тагил

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Свердловской области, возросло до пяти, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. В результате ЧП пострадали двое взрослых и двое детей – 3 лет и 1,3 года, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Позже спасатели сообщали, что при разборе сгоревшего дома нашли тела четырех детей.Сейчас следователи проводят осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы.Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней семь детей. Пятеро детей погибли - девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Двух детей - мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна - с ожогами 8 и 10 процентов тела доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. По данным МВД, ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с учета была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети - от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН.

https://ria.ru/20210414/lipetsk-1728324957.html

https://ria.ru/20210414/pozhar-1728197089.html

россия

нижний тагил

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в частном доме в Свердловской области Тела четырех детей найдены при разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. 2021-04-15T07:55 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в частном доме на урале, россия, валерий горелых, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия