Число детей, погибших при пожаре в доме на Урале, возросло до пяти
07:55 15.04.2021 (обновлено: 10:20 15.04.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Свердловской области, возросло до пяти, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. В результате ЧП пострадали двое взрослых и двое детей – 3 лет и 1,3 года, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Позже спасатели сообщали, что при разборе сгоревшего дома нашли тела четырех детей.
"В ночь на 15 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что одном из сел Пригородного района в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли пятеро детей. Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии следственным путем, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи проводят осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы.
Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней семь детей. Пятеро детей погибли - девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Двух детей - мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна - с ожогами 8 и 10 процентов тела доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. По данным МВД, ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с учета была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети - от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН.