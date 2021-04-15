Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/deti-1728340644.html
Число детей, погибших при пожаре в доме на Урале, возросло до пяти
Число детей, погибших при пожаре в доме на Урале, возросло до пяти
Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Свердловской области, возросло до пяти, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T07:55
2021-04-15T10:20
пожар в частном доме на урале
россия
валерий горелых
нижний тагил
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728343579_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_15b41ff248c785f72050947b524a17dd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Свердловской области, возросло до пяти, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. В результате ЧП пострадали двое взрослых и двое детей – 3 лет и 1,3 года, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Позже спасатели сообщали, что при разборе сгоревшего дома нашли тела четырех детей.Сейчас следователи проводят осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы.Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней семь детей. Пятеро детей погибли - девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Двух детей - мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна - с ожогами 8 и 10 процентов тела доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. По данным МВД, ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с учета была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети - от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН.
https://ria.ru/20210414/lipetsk-1728324957.html
https://ria.ru/20210414/pozhar-1728197089.html
россия
нижний тагил
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места пожара в частном доме в Свердловской области
Тела четырех детей найдены при разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
2021-04-15T07:55
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728343579_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3f9b2a23de5d2f12fc771fd0d94d6243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар в частном доме на урале, россия, валерий горелых, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

Число детей, погибших при пожаре в доме на Урале, возросло до пяти

07:55 15.04.2021 (обновлено: 10:20 15.04.2021)
 
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Свердловской области, возросло до пяти, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. В результате ЧП пострадали двое взрослых и двое детей – 3 лет и 1,3 года, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Позже спасатели сообщали, что при разборе сгоревшего дома нашли тела четырех детей.
"В ночь на 15 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что одном из сел Пригородного района в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли пятеро детей. Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии следственным путем, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи проводят осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 22:09
При пожаре в квартире в Липецке погибли женщина и ребенок
Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней семь детей. Пятеро детей погибли - девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Двух детей - мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна - с ожогами 8 и 10 процентов тела доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. По данным МВД, ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с учета была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети - от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН.
Тушение пожара в Осинском городском округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 10:55
В Пермском крае четыре человека погибли при пожаре в частном доме
 
Пожар в частном доме на УралеРоссияВалерий ГорелыхНижний ТагилСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
12:21Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
12:20В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
12:16Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
12:16Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
12:14В Госдуме проведут встречу с представителями Google
12:14В Москве задержаны обвиняемые в нападении на профессора МГУ в 2002 году
12:12В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
12:10Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
12:10Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
12:09На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме
12:08Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
12:07Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
11:53Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
11:52Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
11:48Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его замов
11:46Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
11:42В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной
11:39Эксперты рассказали, когда россияне смогут приехать в Испанию
11:33Космонавтам подняли зарплату до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния