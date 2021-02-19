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При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
Несколько человек погибли при пожаре в Кирове, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T04:29
2021-02-19T04:29
2021-02-19T05:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Несколько человек погибли при пожаре в Кирове, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.Информация о пожаре в деревянном четырехквартирном жилом доме на улице Бородулина в Кирове поступила в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями в пятницу в 00.46. Открытое горение было ликвидировано в 02.00. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов."В результате происшествия погибли граждане, в том числе несовершеннолетние, также имеются пострадавшие. Количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении регионального СУ СК.По факту пожара проводится проверка. На месте работают следователи регионального Следственного комитета, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, кировская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости.
Несколько человек погибли при пожаре в Кирове, сообщает следственное управление СК РФ
по Кировской области
.
Информация о пожаре в деревянном четырехквартирном жилом доме на улице Бородулина в Кирове поступила в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями в пятницу в 00.46. Открытое горение было ликвидировано в 02.00. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов.
"В результате происшествия погибли граждане, в том числе несовершеннолетние, также имеются пострадавшие. Количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
По факту пожара проводится проверка. На месте работают следователи регионального Следственного комитета, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.