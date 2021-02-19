https://ria.ru/20210219/pozhar-1598111641.html

При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек

При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек

Несколько человек погибли при пожаре в Кирове, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T04:29

2021-02-19T04:29

2021-02-19T05:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Несколько человек погибли при пожаре в Кирове, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.Информация о пожаре в деревянном четырехквартирном жилом доме на улице Бородулина в Кирове поступила в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями в пятницу в 00.46. Открытое горение было ликвидировано в 02.00. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов."В результате происшествия погибли граждане, в том числе несовершеннолетние, также имеются пострадавшие. Количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении регионального СУ СК.По факту пожара проводится проверка. На месте работают следователи регионального Следственного комитета, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210218/pozhar-1598098016.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, кировская область, происшествия