https://ria.ru/20201117/pozhar-1585082557.html

В Красноярском крае при пожаре погибли пять детей и один взрослый

В Красноярском крае при пожаре погибли пять детей и один взрослый

В Уярском районе Красноярского края при пожаре в жилом доме погибли пять детей и один взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:58

2020-11-17T20:58

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уяр

красноярский край

уярский район

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Уярском районе Красноярского края при пожаре в жилом доме погибли пять детей и один взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Возгорание произошло во вторник вечером в городе Уяр, в деревянном жилом доме площадью 15 квадратных метров на улице Сурикова.По словам собеседника агентства, погибшие отравились продуктами горения.Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585049625.html

уяр

красноярский край

уярский район

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уяр, красноярский край, уярский район, происшествия