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В Сыктывкаре пять человек погибли при пожаре в частном доме
В Сыктывкаре пять человек погибли при пожаре в частном доме
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Сыктывкаре, личности погибших устанавливаются, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Коми. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:49
2021-02-09T12:00
сыктывкар
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Сыктывкаре, личности погибших устанавливаются, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Коми.Пожар в частном жилом доме на улице Старовского в Сыктывкаре произошел в 6.10 во вторник.Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место пожара. "К этому моменту дом был охвачен огнем по всей площади. Быстрому развитию пламени способствовало позднее обнаружение пожара. Грамотными действиями пожарные локализовали пожар в 07.55, устранив угрозу распространения огня на расположенные рядом постройки", - отмечается в сообщении ведомства.На ликвидации пожара работают пожарно-спасательные подразделения – 20 человек и шесть единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
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сыктывкар, происшествия

В Сыктывкаре пять человек погибли при пожаре в частном доме

11:49 09.02.2021 (обновлено: 12:00 09.02.2021)
 
© Фото : МЧС России по Республике КомиПожар в жилом доме на улице Старовского в Сыктывкаре
Пожар в жилом доме на улице Старовского в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : МЧС России по Республике Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Сыктывкаре, личности погибших устанавливаются, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Коми.
Пожар в частном жилом доме на улице Старовского в Сыктывкаре произошел в 6.10 во вторник.
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"Подтверждаем, что при пожаре погибли пять человек. Это взрослые. Личности погибших устанавливаются. На месте работаю дознаватели", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место пожара. "К этому моменту дом был охвачен огнем по всей площади. Быстрому развитию пламени способствовало позднее обнаружение пожара. Грамотными действиями пожарные локализовали пожар в 07.55, устранив угрозу распространения огня на расположенные рядом постройки", - отмечается в сообщении ведомства.
На ликвидации пожара работают пожарно-спасательные подразделения – 20 человек и шесть единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
 
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