https://ria.ru/20210209/pozhar-1596644483.html

В Сыктывкаре пять человек погибли при пожаре в частном доме

В Сыктывкаре пять человек погибли при пожаре в частном доме

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Сыктывкаре, личности погибших устанавливаются, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Коми. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:49

2021-02-09T11:49

2021-02-09T12:00

сыктывкар

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Сыктывкаре, личности погибших устанавливаются, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Коми.Пожар в частном жилом доме на улице Старовского в Сыктывкаре произошел в 6.10 во вторник.Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место пожара. "К этому моменту дом был охвачен огнем по всей площади. Быстрому развитию пламени способствовало позднее обнаружение пожара. Грамотными действиями пожарные локализовали пожар в 07.55, устранив угрозу распространения огня на расположенные рядом постройки", - отмечается в сообщении ведомства.На ликвидации пожара работают пожарно-спасательные подразделения – 20 человек и шесть единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/pozhar-1596622714.html

сыктывкар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сыктывкар, происшествия