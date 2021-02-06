После пожара в жилом доме в Новой Москве госпитализировали 12 человек
В поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар в многоквартирном жилом доме.
В поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар в многоквартирном жилом доме.
Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже.
Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже.
Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж.
Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж.
На место происшествия приехал первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Должиков.
На место происшествия приехал первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Должиков.
Всего в пожаре пострадали 14 человек, четверых из них эвакуировали на санитарных вертолетах.
Всего в пожаре пострадали 14 человек, четверых из них эвакуировали на санитарных вертолетах.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.
В поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар в многоквартирном жилом доме.
Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже.
Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж.
На место происшествия приехал первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Должиков.
Всего в пожаре пострадали 14 человек, четверых из них эвакуировали на санитарных вертолетах.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.
В настоящее время всем пострадавшим проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, оказывается медицинская помощь в полном объеме.