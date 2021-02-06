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После пожара в жилом доме в Новой Москве госпитализировали 12 человек

После пожара в жилом доме в Новой Москве госпитализировали 12 человек

Двенадцать человек после пожара в новой Москве госпитализированы, трое погибли, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T20:27

2021-02-06T20:27

2021-02-06T20:36

департамент здравоохранения г. москвы

москва

новая москва

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Двенадцать человек после пожара в новой Москве госпитализированы, трое погибли, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения."На место пожара в поселке Мосрентген в течение пяти-восьми минут прибыли несколько бригад скорой медицинской помощи и медицинские вертолеты центра экстренной медицинской помощи. В результате происшествия пострадали 15 человек, включая детей. Три человека погибли, из них двое детей. 12 человек в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в специализированные городские медицинские организации", - говорится в сообщении.В департаменте отметили, что для эвакуации в том числе задействованы медицинские вертолеты.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент здравоохранения г. москвы, москва, новая москва, происшествия