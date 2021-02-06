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Пожар в жилом доме в Новой Москве
Пожар в жилом доме в Новой Москве
РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T18:51
2021-02-06T18:51
новая москва
мосрентген
москва
происшествия
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новая москва, мосрентген, москва, происшествия, фото, фото

Пожар в жилом доме в Новой Москве

18:51 06.02.2021
 
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© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанк

В поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар а в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве
1 из 8

В поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

© РИА Новости / Владимир Буров
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© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанк

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар а в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве
2 из 8

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже.

© РИА Новости / Владимир Буров
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© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанк

Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж.

Медицинский вертолет в небе недалеко от места пожара в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве
3 из 8

Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж.

© РИА Новости / Владимир Буров
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© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанк

На место происшествия приехал первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Должиков.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар а в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве
4 из 8

На место происшествия приехал первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Должиков.

© РИА Новости / Владимир Буров
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© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанк

В 15:44 пожар полностью потушили.

Автомобиль пожарной службы на месте пожара в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве
5 из 8

В 15:44 пожар полностью потушили.

© РИА Новости / Владимир Буров
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© РИА Новости / Владимир Буров

ЧП унесло жизни трех человек: одного взрослого и двоих детей.

Пожар в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген
6 из 8

ЧП унесло жизни трех человек: одного взрослого и двоих детей.

© РИА Новости / Владимир Буров
© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанк

Всего в пожаре пострадали 14 человек, четверых из них эвакуировали на санитарных вертолетах.

Сотрудники пожарной службы на месте пожара в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве
7 из 8

Всего в пожаре пострадали 14 человек, четверых из них эвакуировали на санитарных вертолетах.

© РИА Новости / Владимир Буров
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© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Пожар в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген
8 из 8

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

© РИА Новости / Владимир Буров
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