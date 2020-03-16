При пожаре в Иркутской области погибли семь человек

"В январе этого года с жильцами дома была проведена беседа, им был установлен автономный пожарный извещатель. Который, к слову, работал и подавал сигнал на момент прибытия пожарных. Почему взрослые своевременно не отреагировали на него и не предприняли действий к спасению, предстоит установить в ходе проверки. По словам соседей, жильцы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете", - приводятся слова Виктора Пашкова, заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору.