При пожаре в Иркутской области погибли семь человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Семь человек погибли при пожаре в поселке Усть-Уда Иркутской области, четверо из них - дети, сообщает пресс-служба МЧС России.
Информация о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Орджоникидзе поступила от очевидцев в 0.25 (мск).
"К моменту прибытия пожарных подразделений веранда одной из квартир находилась в огне. В квартире звеном газодымозащитной службы были обнаружены семь человек: погибшие – мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребенка, получившие отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
Пожарные оказали неотложную помощь, до приезда "скорой" проводилась сердечно-легочная реанимация. Дети были доставлены в Усть-Удинскую центральную районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончались.
14 марта, 13:25В Новосибирске вспыхнул пожар в театре "Глобус"
"В январе этого года с жильцами дома была проведена беседа, им был установлен автономный пожарный извещатель. Который, к слову, работал и подавал сигнал на момент прибытия пожарных. Почему взрослые своевременно не отреагировали на него и не предприняли действий к спасению, предстоит установить в ходе проверки. По словам соседей, жильцы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете", - приводятся слова Виктора Пашкова, заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору.
Открытое горение было ликвидировали в 0.39 мск. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
"Веранда уничтожена им полностью, квартира закопчена. К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы техники, 9 человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
12 марта, 21:20В Москве локализовали пожар в автосервисе