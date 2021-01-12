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Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
Причиной пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге, жертвами которого стали восемь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщила журналистам старший РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T06:12
2021-01-12T06:12
2021-01-12T07:27
пожар в жилом доме в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Причиной пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге, жертвами которого стали восемь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.О пожаре в многоквартирном доме на улице Рассветной стало известно ночью 12 января. Спасатели эвакуировали 90 человек, семь взрослых и один ребенок погибли, по факту случившегося возбудили уголовное дело.По ее словам, очаг пожара располагался в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, жильцы этой квартиры пользовались горелками, также найдено много окурков. Погибших нашли в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Среди жертв пожара — девочка Вера 2013 года рождения и его мать Наталья 1982 года рождения, которая перед гибелью успела попросить в Twitter о помощи. Кроме того, установлена личность еще одной погибшей 1976 года рождения.В настоящее время эвакуированные жильцы, которых временно разместили в местной гимназии, уже вернулись домой. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре.
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пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости.
Причиной пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге
, жертвами которого стали восемь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области
Марина Канатова.
О пожаре в многоквартирном доме на улице Рассветной стало известно ночью 12 января. Спасатели эвакуировали 90 человек, семь взрослых и один ребенок погибли, по факту случившегося возбудили уголовное дело.
"В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - сказала Канатова.
По ее словам, очаг пожара располагался в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, жильцы этой квартиры пользовались горелками, также найдено много окурков.
Погибших нашли в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Среди жертв пожара — девочка Вера 2013 года рождения и его мать Наталья 1982 года рождения, которая перед гибелью успела попросить в Twitter о помощи. Кроме того, установлена личность еще одной погибшей 1976 года рождения.
В настоящее время эвакуированные жильцы, которых временно разместили в местной гимназии, уже вернулись домой. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре.