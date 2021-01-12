https://ria.ru/20210112/pozhar-1592663602.html

Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Причиной пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге, жертвами которого стали восемь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщила журналистам старший РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T06:12

2021-01-12T06:12

2021-01-12T07:27

пожар в жилом доме в екатеринбурге

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Причиной пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге, жертвами которого стали восемь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.О пожаре в многоквартирном доме на улице Рассветной стало известно ночью 12 января. Спасатели эвакуировали 90 человек, семь взрослых и один ребенок погибли, по факту случившегося возбудили уголовное дело.По ее словам, очаг пожара располагался в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, жильцы этой квартиры пользовались горелками, также найдено много окурков. Погибших нашли в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Среди жертв пожара — девочка Вера 2013 года рождения и его мать Наталья 1982 года рождения, которая перед гибелью успела попросить в Twitter о помощи. Кроме того, установлена личность еще одной погибшей 1976 года рождения.В настоящее время эвакуированные жильцы, которых временно разместили в местной гимназии, уже вернулись домой. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/pozhar-1592558514.html

свердловская область

екатеринбург

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пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия