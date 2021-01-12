Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/pozhar-1592664009.html
При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
Женщина с дочкой, которые просили в Twitter о помощи во время пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, погибли, сообщил во вторник журналистам начальник... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T06:41
2021-01-12T06:48
пожар в жилом доме в екатеринбурге
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592660934_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8dcd60ca9a20afcf318f04df1d88223d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Женщина с дочкой, которые просили в Twitter о помощи во время пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, погибли, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.Как сообщалось ранее, ночью 12 января поступило сообщение о пожаре по улице Рассветной. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. Всего эвакуировали 90 человек. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила журналистам, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.Во время пожара жительница Екатеринбурга Наталья звала на помощь через Twitter. "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", - успела написать женщина.Горелых добавил, что сыщики уголовного розыска установили личность еще одной погибшей женщины по имени Лора 1976 года рождения. На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД. Личности других погибших и пострадавших сейчас устанавливаются, отрабатываются различные версии случившегося, в том числе, неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие.
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/pozhar-1592558514.html
https://ria.ru/20210111/obvinenie-1592575749.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592660934_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_36886bfdd11a0f8d3e8234e5d44c1482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар в жилом доме в екатеринбурге, свердловская область, екатеринбург, происшествия

При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь

06:41 12.01.2021 (обновлено: 06:48 12.01.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в жилом доме в Екатеринбурге
Пожар в жилом доме в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Женщина с дочкой, которые просили в Twitter о помощи во время пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, погибли, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.
Как сообщалось ранее, ночью 12 января поступило сообщение о пожаре по улице Рассветной. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. Всего эвакуировали 90 человек. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила журналистам, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 13:04
Очевидцы поделились деталями о пожаре в квартире на юге Москвы
"В 5.25 (3.25 мск) бригада скорой помощи № 63 передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка, примерный возраст которой шесть лет. Представители МВД точные ее данные установили оперативно: погибшим ребенком оказалась Вера 2013 года рождения. К сожалению, погибла и ее мама по имени Наталья, 1982 года рождения", - сказал Горелых.
Во время пожара жительница Екатеринбурга Наталья звала на помощь через Twitter. "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", - успела написать женщина.
Горелых добавил, что сыщики уголовного розыска установили личность еще одной погибшей женщины по имени Лора 1976 года рождения. На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД. Личности других погибших и пострадавших сейчас устанавливаются, отрабатываются различные версии случившегося, в том числе, неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие.
Кадры заключения под стражу хозяйки тюменского пансионата - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 14:32
Хозяйке пансионата в Тюмени предъявили обвинение по делу о пожаре
 
Пожар в жилом доме в ЕкатеринбургеСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Мэр Вашингтона призвала не посещать столицу в день инаугурации Байдена
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
Лента новостейМолния