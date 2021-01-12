https://ria.ru/20210112/pozhar-1592664009.html

При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь

При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь

Женщина с дочкой, которые просили в Twitter о помощи во время пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, погибли, сообщил во вторник журналистам начальник... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T06:41

2021-01-12T06:41

2021-01-12T06:48

пожар в жилом доме в екатеринбурге

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Женщина с дочкой, которые просили в Twitter о помощи во время пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, погибли, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.Как сообщалось ранее, ночью 12 января поступило сообщение о пожаре по улице Рассветной. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. Всего эвакуировали 90 человек. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила журналистам, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.Во время пожара жительница Екатеринбурга Наталья звала на помощь через Twitter. "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", - успела написать женщина.Горелых добавил, что сыщики уголовного розыска установили личность еще одной погибшей женщины по имени Лора 1976 года рождения. На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД. Личности других погибших и пострадавших сейчас устанавливаются, отрабатываются различные версии случившегося, в том числе, неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/pozhar-1592558514.html

https://ria.ru/20210111/obvinenie-1592575749.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в жилом доме в екатеринбурге, свердловская область, екатеринбург, происшествия