https://ria.ru/20201120/butsaev-1585484506.html

Биография Дениса Буцаева

Биография Дениса Буцаева

Денис Петрович Буцаев родился 7 марта 1977 года в Москве. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:50

2020-11-20T11:50

2020-11-20T11:50

денис буцаев

москва

справки

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Денис Петрович Буцаев родился 7 марта 1977 года в Москве.В 1999 году окончил Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности "юриспруденция".В 1998-2004 годах работал юристом, был начальником юридического отдела компаний IBM EE/A, IBM EMEA.В 2004-2005 годах возглавлял юридический департамент стран СНГ, Восточной Европы, компаний Hewlitt-Packard LLC, Hewlitt-Packard LLC EMEA.В 2005-2007 годах руководил юридическим департаментом стран Восточной Европы, Азии, СНГ, входил в Совет директоров компании Hewlitt-Packard LLC.С 2008 по 2009 год был членом Экспертного совета при председателе Совета Федерации РФ В 2010-2012 годах – директор – управляющий партнер инвестиционной группы "Панорама".С 2012 по 2013 год – гендиректор проектной компании ООО "ПЭТ Технолоджи" (входило в "Роснано"). В 2013 году стал советником губернатора Московской области. В сентябре 2013 года был назначен министром инвестиций и инноваций Московской области. С июля 2014 года – заместитель председателя правительства Московской области.С сентября 2015 года – заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области. С сентября 2018 года Буцаев занимал пост заместителя областного правительства.20 декабря 2018 года Денис Буцаев был освобожден от этой должности. 19 февраля 2019 года стало известно о назначении Дениса Буцаева генеральным директором компании "Российский экологический оператор", которая была создана для координации действий региональных операторов в рамках перехода субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. 25 ноября 2019 года Денис Буцаев был уволен с должности гендиректора "Российского экологического оператора". С 17 сентября 2020 года – первый вице-губернатор Белгородской области. С 22 сентября по 18 ноября 2020 года после отставки губернатора Белгородской области Евгения Савченко Буцаев исполнял обязанности губернатора.20 ноября 2020 года Денис Буцаев вновь был назначен гендиректором Российского экологического оператора. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис буцаев, москва, справки