Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды Буцаева

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Буцаев объявлен в международный розыск по обвинению в двух эпизодах мошенничества в виде хищения денежных средств "Российского экологического оператора" (РЭО) в особо крупном размере.
Россию он покинул 18 апреля, сначала оказавшись в Белоруссии, а затем в Тбилиси, сообщалось в ходе процесса.
По словам адвоката фигуранта, Буцаев не скрывался, а временно выехал из России на праздники, о каких-либо следственных действиях его не уведомляли.
Ранее Буцаева объявили в розыск по уголовной статье, о чем свидетельствуют данные базы МВД.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО).