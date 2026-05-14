Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды Буцаева

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам адвоката фигуранта, Буцаев не скрывался, а временно выехал из России на праздники, о каких-либо следственных действиях его не уведомляли.