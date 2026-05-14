Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды Буцаева - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 14.05.2026 (обновлено: 18:33 14.05.2026)
Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды Буцаева

Суд заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды Буцаева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенис Буцаев
Денис Буцаев - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Денис Буцаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева по делу об особо крупном мошенничестве.
  • Он объявлен в международный розыск по обвинению в хищении денежных средств "Российского экологического оператора" в особо крупном размере.
  • Денис Буцаев покинул Россию 18 апреля, после чего был объявлен в розыск.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Буцаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - решил суд.
Константин Козицын - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Экс-главе УМВД по Магнитогорску дали условный срок за разглашение гостайны
Вчера, 17:15
Как стало известно из озвученных в суде данных, Буцаев объявлен в международный розыск по обвинению в двух эпизодах мошенничества в виде хищения денежных средств "Российского экологического оператора" (РЭО) в особо крупном размере.
Россию он покинул 18 апреля, сначала оказавшись в Белоруссии, а затем в Тбилиси, сообщалось в ходе процесса.
По словам адвоката фигуранта, Буцаев не скрывался, а временно выехал из России на праздники, о каких-либо следственных действиях его не уведомляли.
Ранее Буцаева объявили в розыск по уголовной статье, о чем свидетельствуют данные базы МВД.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО).
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Суд продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области
13 мая, 14:22
 
ПроисшествияРоссияМоскваДенис БуцаевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Российский экологический оператор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала