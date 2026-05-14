Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило заочно арестовать экс-замглавы Минприроды Буцаева - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 14.05.2026 (обновлено: 10:42 14.05.2026)
Следствие попросило заочно арестовать экс-замглавы Минприроды Буцаева

РИА Новости: следствие попросило заочно арестовать Буцаева

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Буцаев
Денис Буцаев - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Денис Буцаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева.
  • Ему грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.
  • Ранее Буцаева объявили в розыск, предположительно он обвиняется в многомиллионных хищениях бюджетных средств, которые выделялись РЭО на мусорную реформу.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева по делу об особо крупном мошенничестве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд поступило ходатайство об избрании Буцаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе суда агентству подтвердили, что речь идет именно о бывшем замглавы Минприроды.
Илья Бронштейн в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья находится на СВО
07:24
Ему, сообщается в материалах, вменяют мошенничество в особо крупном размере, ему грозит в России до 10 лет лишения свободы.
Ранее Буцаева объявили в розыск по уголовной статье, о чем свидетельствуют данные базы МВД.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО).
По информации "Коммерсанта", Буцаев, предположительно, обвиняется в многомиллионных хищениях бюджетных средств, которые выделялись РЭО на мусорную реформу.
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в здании суда - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Экс-замгубернатор Кубани дала показания о коррупции органов власти
Вчера, 18:12
 
ПроисшествияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияДенис Буцаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала