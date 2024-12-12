https://ria.ru/20241212/toplivo-1988715029.html
В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива
В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива - РИА Новости, 12.12.2024
В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива
Российский экологический оператор разработал ГОСТы по производству альтернативного топлива из бытовых отходов для металлургической и цементной промышленностей,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:47
2024-12-12T00:47
2024-12-12T00:47
экономика
денис буцаев
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский экологический оператор разработал ГОСТы по производству альтернативного топлива из бытовых отходов для металлургической и цементной промышленностей, сообщили в пресс-службе компании. "Росстандарт утвердил ГОСТы по ресурсосбережению, регулирующие производство альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов для металлургической и для цементной промышленностей. Новые стандарты расширили существующую серию стандартов в области обращения с различными видами отходов, направленную на достижение показателей национального проекта "Экология", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. В компании уточнили, что ГОСТ "Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для металлургической промышленности. Технические условия" рассматривает использование остатков отсортированных твердых коммунальных отходов для производства из них альтернативного топлива и предполагает использовать их в металлургической промышленности. По данным РЭО, ГОСТ "Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для цементной промышленности. Технические условия" устанавливает требования к альтернативному топливу, изготовленному из неопасных отходов, цементные предприятия смогут применять его на добровольной основе в цементных печах как "мокрого", так и "сухого" способа производства.
https://ria.ru/20220505/toplivo-1786917143.html
https://ria.ru/20241121/televizor-1984968967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис буцаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия
Экономика, Денис Буцаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Россия
В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива
РЭО разработало ГОСТы по производству альтернативного топлива из бытовых отходов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский экологический оператор разработал ГОСТы по производству альтернативного топлива из бытовых отходов для металлургической и цементной промышленностей, сообщили в пресс-службе компании.
"Росстандарт
утвердил ГОСТы по ресурсосбережению, регулирующие производство альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов для металлургической и для цементной промышленностей. Новые стандарты расширили существующую серию стандартов в области обращения с различными видами отходов, направленную на достижение показателей национального проекта "Экология", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева
.
В компании уточнили, что ГОСТ "Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для металлургической промышленности. Технические условия" рассматривает использование остатков отсортированных твердых коммунальных отходов для производства из них альтернативного топлива и предполагает использовать их в металлургической промышленности.
По данным РЭО, ГОСТ "Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для цементной промышленности. Технические условия" устанавливает требования к альтернативному топливу, изготовленному из неопасных отходов, цементные предприятия смогут применять его на добровольной основе в цементных печах как "мокрого", так и "сухого" способа производства.