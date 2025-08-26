В России более 25 тысяч мусоровозов подключили к онлайн-наблюдению

Рейтинг@Mail.ru
16:03 26.08.2025 (обновлено: 16:26 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/rossiya-2037688149.html
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 25 тысяч, то есть почти 100%, мусоровозов в российских регионах подключены к системе онлайн-наблюдения за вывозом твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора. "На данный момент в эту систему внесена информация более чем о 25 тысячах мусоровозов из всех российских регионов, что составляет практически 100% от их общего количества. Порядка 18,5 тысяч из них за последний месяц передавали данные ГЛОНАСС", - говорится в сообщении. По словам замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева, система помогает выявлять подозрительные остановки мусоровозов, которые могут указывать на незаконный сброс отходов. При этом в компании отметили, что девяти российским регионам необходимо существенно улучшить показатели передачи онлайн-данных, это Дагестан, Ингушетия, Якутия, Калмыкия, Северная Осетия, город Севастополь, Ивановская, Омская и Магаданская области. "Создание эффективной системы обращения с отходами требует прозрачности процессов на каждом этапе. Обеспечить прослеживаемость по всей цепочке помогает внедрение цифровизации и технологий искусственного интеллекта. В том числе благодаря системе ГЛОНАСС в режиме онлайн сегодня можно видеть движение спецтехники. А за счет использования беспилотных систем создано больше тысячи цифровых двойников полигонов, что позволяет контролировать их заполнение и эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году компании "Российский экологический оператор" - курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
© РИА Новости / Максим БогодвидВывоз мусора
© РИА Новости / Максим Богодвид
Вывоз мусора. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 25 тысяч, то есть почти 100%, мусоровозов в российских регионах подключены к системе онлайн-наблюдения за вывозом твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
"На данный момент в эту систему внесена информация более чем о 25 тысячах мусоровозов из всех российских регионов, что составляет практически 100% от их общего количества. Порядка 18,5 тысяч из них за последний месяц передавали данные ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.
По словам замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева, система помогает выявлять подозрительные остановки мусоровозов, которые могут указывать на незаконный сброс отходов.
При этом в компании отметили, что девяти российским регионам необходимо существенно улучшить показатели передачи онлайн-данных, это Дагестан, Ингушетия, Якутия, Калмыкия, Северная Осетия, город Севастополь, Ивановская, Омская и Магаданская области.
"Создание эффективной системы обращения с отходами требует прозрачности процессов на каждом этапе. Обеспечить прослеживаемость по всей цепочке помогает внедрение цифровизации и технологий искусственного интеллекта. В том числе благодаря системе ГЛОНАСС в режиме онлайн сегодня можно видеть движение спецтехники. А за счет использования беспилотных систем создано больше тысячи цифровых двойников полигонов, что позволяет контролировать их заполнение и эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году компании "Российский экологический оператор" - курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
