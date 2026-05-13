Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в розыск

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев объявлен в розыск, свидетельствуют данные базы МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Буцаев Денис.. Основание для розыска: разыскивается по статье УК… ", - указано в ведомственной базе.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля освободил Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии по его просьбе. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора Российского экологического оператора (РЭО).
