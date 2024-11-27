https://ria.ru/20241127/otkhody-1985977813.html

В Самарской области построят три объекта сортировки отходов

В Самарской области построят три объекта сортировки отходов - РИА Новости, 27.11.2024

В Самарской области построят три объекта сортировки отходов

Три объекта сортировки отходов общей мощностью 175 тысяч тонн в год будут построены в Самарской области, детали инвестпроектов обсудили на встрече в Москве... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:59

2024-11-27T12:59

2024-11-27T12:59

жкх

самарская область

москва

россия

вячеслав федорищев

денис буцаев

российский экологический оператор

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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Три объекта сортировки отходов общей мощностью 175 тысяч тонн в год будут построены в Самарской области, детали инвестпроектов обсудили на встрече в Москве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, сообщила пресс-служба правительства региона. "В муниципальном районе Большечерниговский появится многофункциональный комплекс обращения с отходами мощностью по обработке 30 тысяч тонн в год. Уже в первом квартале 2025 года планируется выпуск облигаций РЭО для финансирования данного объекта. Строительство также может начаться в первом квартале следующего года. Совокупная мощность объектов Большечерниговский, Хворостянский, Кинель-Черкасский составит 175 тысяч тонн обработки", - сообщили в областном правительстве. Стоимость проектов оценивается почти на 5,2 миллиарда рублей, объем займа РЭО - в 3 миллиарда рублей. Помимо инвестпроектов стороны обсудили оптимизацию территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами при поддержке РЭО. С 1 ноября в Самарской области по инициативе Федорищева сменился регоператор по обращению с ТКО, к работе приступило госпредприятие "Экология". Основанием для этого решения стали жалобы самарцев на неудовлетворительную работу предыдущей компании-подрядчика. "Выработать новую территориальную схему обращения с отходами — одна из ключевых задач. В текущей схеме завышено количество мусора. За 5 лет прежним регоператором не была выстроена правильная логистика, хотя именно логистика определяет качество, правильность расчета, в том числе тарифа. Вместе с федеральными коллегами сейчас анализируем и дорабатываем территориальную схему", - сообщил губернатор. Федорищев отметил, что работа регионального правительства по наведению порядка в сфере ТКО ведется при содействии как Российского экологического оператора, так и министерства природных ресурсов и экологии РФ.

https://ria.ru/20241122/tko-1985287272.html

https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, самарская область, москва, россия, вячеслав федорищев, денис буцаев, российский экологический оператор