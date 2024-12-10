https://ria.ru/20241210/lenoblast-1988505613.html

Ленобласть заняла 6 место в экологическом "Зеленом рейтинге"

Ленобласть заняла 6 место в экологическом "Зеленом рейтинге" - РИА Новости, 10.12.2024

Ленобласть заняла 6 место в экологическом "Зеленом рейтинге"

Ленинградская область заняла 6 место в федеральном экологическом "Зеленом рейтинге", ранее регион занимал 18 позицию, сообщил губернатор Ленобласти Александр... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:33

2024-12-10T20:33

2024-12-10T20:33

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

денис буцаев

российский экологический оператор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Ленинградская область заняла 6 место в федеральном экологическом "Зеленом рейтинге", ранее регион занимал 18 позицию, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "За год регион поднялся с 18 места на 6-е. Эксперты федерального рейтинга оценивают охват жителей раздельным сбором отходов, динамику показателей по обработке и утилизации мусора, действия по снижению объема захоронения отходов и работу региона по экологическому просвещению и волонтерству", - сообщил Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас власти региона вместе с жителями и ответственными экологами встраивают в области "такую систему обращения с отходами, которая отвечала бы реалиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня". Генеральный директор "Российского экологического оператора", который выступает организатором рейтинга, Денис Буцаев отметил, что Ленинградская область сделала большой скачек вверх. "В этом году в Ленинградской области ввели КПО "Кингисепп", важнейший для региона объект. Высокотехнологичное предприятие примет на обработку весь поток твердых коммунальных отходов из восьми районов субъекта", - заметил он, комментируя итоги "Зеленого рейтинга".

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ленинградская область, александр дрозденко, денис буцаев, российский экологический оператор