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Ленобласть заняла 6 место в экологическом "Зеленом рейтинге" - РИА Новости, 10.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
20:33 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/lenoblast-1988505613.html
Ленобласть заняла 6 место в экологическом "Зеленом рейтинге"
Ленобласть заняла 6 место в экологическом "Зеленом рейтинге" - РИА Новости, 10.12.2024
Ленобласть заняла 6 место в экологическом "Зеленом рейтинге"
Ленинградская область заняла 6 место в федеральном экологическом "Зеленом рейтинге", ранее регион занимал 18 позицию, сообщил губернатор Ленобласти Александр... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:33
2024-12-10T20:33
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
денис буцаев
российский экологический оператор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Ленинградская область заняла 6 место в федеральном экологическом "Зеленом рейтинге", ранее регион занимал 18 позицию, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "За год регион поднялся с 18 места на 6-е. Эксперты федерального рейтинга оценивают охват жителей раздельным сбором отходов, динамику показателей по обработке и утилизации мусора, действия по снижению объема захоронения отходов и работу региона по экологическому просвещению и волонтерству", - сообщил Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас власти региона вместе с жителями и ответственными экологами встраивают в области "такую систему обращения с отходами, которая отвечала бы реалиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня". Генеральный директор "Российского экологического оператора", который выступает организатором рейтинга, Денис Буцаев отметил, что Ленинградская область сделала большой скачек вверх. "В этом году в Ленинградской области ввели КПО "Кингисепп", важнейший для региона объект. Высокотехнологичное предприятие примет на обработку весь поток твердых коммунальных отходов из восьми районов субъекта", - заметил он, комментируя итоги "Зеленого рейтинга".
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ленинградская область, александр дрозденко, денис буцаев, российский экологический оператор
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Денис Буцаев, Российский экологический оператор
Ленобласть заняла 6 место в экологическом "Зеленом рейтинге"

Дрозденко: Ленобласть заняла 6 место в экологическом "Зеленом рейтинге"

© Фото : Администрация Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Администрация Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Ленинградская область заняла 6 место в федеральном экологическом "Зеленом рейтинге", ранее регион занимал 18 позицию, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
"За год регион поднялся с 18 места на 6-е. Эксперты федерального рейтинга оценивают охват жителей раздельным сбором отходов, динамику показателей по обработке и утилизации мусора, действия по снижению объема захоронения отходов и работу региона по экологическому просвещению и волонтерству", - сообщил Дрозденко в своем telegram-канале.
Он добавил, что сейчас власти региона вместе с жителями и ответственными экологами встраивают в области "такую систему обращения с отходами, которая отвечала бы реалиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня".
Генеральный директор "Российского экологического оператора", который выступает организатором рейтинга, Денис Буцаев отметил, что Ленинградская область сделала большой скачек вверх. "В этом году в Ленинградской области ввели КПО "Кингисепп", важнейший для региона объект. Высокотехнологичное предприятие примет на обработку весь поток твердых коммунальных отходов из восьми районов субъекта", - заметил он, комментируя итоги "Зеленого рейтинга".
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоДенис БуцаевРоссийский экологический оператор
 
 
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