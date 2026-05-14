Экс-замглавы Минприроды заочно обвинили в двух эпизодах мошенничества

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева заочно обвиняют в двух эпизодах мошенничества, он объявлен в международный розыск, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о заочном ареста Буцаева.
Как стало известно из озвученного в суде ходатайства, Буцаев объявлен в международный розыск по обвинению в двух эпизодах мошенничества в виде хищения денежных средств "Российского экологического оператора" (РЭО) в особо крупном размере.
Ранее Буцаева объявили в розыск по уголовной статье, о чем свидетельствуют данные базы МВД.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО).