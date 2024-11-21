https://ria.ru/20241121/televizor-1984968967.html

Экологи назвали самые опасные для природы телевизоры

Экологи назвали самые опасные для природы телевизоры - РИА Новости, 21.11.2024

Экологи назвали самые опасные для природы телевизоры

Российский экологический оператор (РЭО) проанализировал практику утилизации отходов и выяснил, что телевизоры с люминесцентной подсветкой являются наиболее... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:38

2024-11-21T11:38

2024-11-21T11:38

общество

россия

денис буцаев

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) проанализировал практику утилизации отходов и выяснил, что телевизоры с люминесцентной подсветкой являются наиболее опасными для окружающей среды, в них может содержаться до 3,5 миллиграммов ртути, сообщили в пресс-службе компании. "В России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования, из них перерабатывается лишь 5%. Большая часть отходов электроники — это бытовая техника (67%), к которой относятся и телевизоры. Большое количество электроники может быть переработано вместо того, чтобы загрязнять природу. Например, особую опасность для окружающей среды представляют ЖК-дисплеи с CCFL-подсветкой — люминесцентная лампа с холодным катодом", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. По его словам, в зависимости от характеристик люминесцентной лампы в ней может содержаться до 3,5 миллиграммов ртути, это примерно два градусника. Буцаев отметил, что ртуть может попасть в почву и воду, повысив в них содержание тяжелых металлов. "Пары ртути очень опасны для здоровья человека, вплоть до летального исхода", - подчеркнул гендиректор компании. С 1 сентября 2023 года в России заработали новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования. Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники на уровне 85%, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20241011/roskachestvo-1977508326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, денис буцаев