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В России построят шесть экопромпарков для переработки отходов - РИА Новости, 02.06.2025
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03:40 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rossija-2020365857.html
В России построят шесть экопромпарков для переработки отходов
В России построят шесть экопромпарков для переработки отходов - РИА Новости, 02.06.2025
В России построят шесть экопромпарков для переработки отходов
Строительство шести из восьми запланированных экопромышленных парков для переработки отходов будет завершено в России до конца 2025 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T03:40:00+03:00
2025-06-02T03:40:00+03:00
жкх
россия
новосибирская область
ставропольский край
денис буцаев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Строительство шести из восьми запланированных экопромышленных парков для переработки отходов будет завершено в России до конца 2025 года, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев. Восемь экопромышленных парков планировалось построить во всех федеральных округах России до конца 2024 года по нацпроекту "Экология". Позже стало известно, что сроки завершения объектов перенесены. "У нас сейчас достаточно хороший темп. Готовность в среднем около 70-80% по шести объектам", - сказал Буцаев. Он уточнил, что строительство шести из восьми запланированных экопромпарков будет завершено до конца 2025 года. Буцаев отметил, что объекты уже пользуются высокой популярностью – у некоторых из них заявки от компаний кратно превышают мощности по переработке. В каждом из таких парков будут созданы объекты по производству продукции из вторсырья, полученного в результате отбора бытовых отходов. Экопромпарки должны появиться в 2025 году в Ленинградской, Московской, Челябинской, Нижегородской, Новосибирской областях и Ставропольском крае. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% количества отходов, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20250530/ekologiya-2019886246.html
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жкх, россия, новосибирская область, ставропольский край, денис буцаев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ЖКХ, Россия, Новосибирская область, Ставропольский край, Денис Буцаев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В России построят шесть экопромпарков для переработки отходов

Минприроды: шесть экопромпарков для переработки отходов построят до конца года

© РИА Новости / Илья ПиталевСортировка отходов в Москве
Сортировка отходов в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Сортировка отходов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Строительство шести из восьми запланированных экопромышленных парков для переработки отходов будет завершено в России до конца 2025 года, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
Восемь экопромышленных парков планировалось построить во всех федеральных округах России до конца 2024 года по нацпроекту "Экология". Позже стало известно, что сроки завершения объектов перенесены.
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"У нас сейчас достаточно хороший темп. Готовность в среднем около 70-80% по шести объектам", - сказал Буцаев.
Он уточнил, что строительство шести из восьми запланированных экопромпарков будет завершено до конца 2025 года.
Буцаев отметил, что объекты уже пользуются высокой популярностью – у некоторых из них заявки от компаний кратно превышают мощности по переработке.
В каждом из таких парков будут созданы объекты по производству продукции из вторсырья, полученного в результате отбора бытовых отходов. Экопромпарки должны появиться в 2025 году в Ленинградской, Московской, Челябинской, Нижегородской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% количества отходов, которые направляются на полигоны.
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ЖКХРоссияНовосибирская областьСтавропольский крайДенис БуцаевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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