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Архангельская область представила идеи по улучшению работы с ТКО в России - РИА Новости, 08.10.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
15:32 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/tko-1976999317.html
Архангельская область представила идеи по улучшению работы с ТКО в России
Архангельская область представила идеи по улучшению работы с ТКО в России - РИА Новости, 08.10.2024
Архангельская область представила идеи по улучшению работы с ТКО в России
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на пленарном заседании Российского экологического форума высказал предложения по совершенствованию системы РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:32
2024-10-08T15:32
архангельская область
александр цыбульский
денис буцаев
российский экологический оператор
жкх
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на пленарном заседании Российского экологического форума высказал предложения по совершенствованию системы обращения с ТКО, которые направлены на рациональное использование имеющихся ресурсов и формирование "подушки безопасности" для ликвидации мусора в будущем, сообщила пресс-служба правительства региона. Первая инициатива предполагает разработку механизма, определяющего источники финансирования рекультивации создаваемых в настоящее время в стране полигонов, которые через несколько десятков лет тоже необходимо будет рекультивировать. "Нам стоит подумать о создании целевого фонда. Можно установить фиксированный взнос или брать плату за каждую тонну отходов, отправляемую на переработку, а полученные средства будут аккумулироваться в фонде и затем расходоваться на рекультивацию полигонов и переработку отходов, которые накопятся через десятилетия", - предложил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства области. По мнению главы региона, об этом нужно думать уже сегодня, чтобы следующим поколениям не пришлось преодолевать такой же путь, а также о последующей рекультивации создаваемых новых объектов. Отмечается, что директор Российского экологического оператора Денис Буцаев поддержал инициативу Цыбульского, нацеленную на поиск дополнительных финансовых средств. "Такой фонд действительно может сформировать источник средств для рекультивации. Сейчас мы тратим большие деньги для того, чтобы убрать мусор за нынешними и предыдущими поколениями, поэтому нам нужно подумать о том, как отстроить систему таким образом, чтобы мы не изымали средства из налоговых поступлений, которые можно тратить на другие цели", - отметил Буцаев. Ещё одно предложение Цыбульского – продлить период получения комплексных экологических разрешений (КЭР) до 2030 года, синхронизировав его со сроком завершения реализации профильного нацпроекта. "Расходы на приведение к норме полигонов, которым 60 и более лет, совершенно очевидно будут запредельными, а с учётом того, что после строительства новой инфраструктуры нам всё равно (по всей стране) предстоит их рекультивировать, то эффективность этих трат представляется крайне низкой", - отметил глава региона. Архангельские власти предлагают дать регионам переходный период до 2030 года, и уже в случае, если за это время необходимая работа по созданию инфраструктуры проведена не будет, вводить КЭР.
https://ria.ru/20240927/meropriyatiya-1975071540.html
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александр цыбульский, денис буцаев, российский экологический оператор, жкх
Архангельская область, Александр Цыбульский, Денис Буцаев, Российский экологический оператор, ЖКХ

Архангельская область представила идеи по улучшению работы с ТКО в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на пленарном заседании Российского экологического форума высказал предложения по совершенствованию системы обращения с ТКО, которые направлены на рациональное использование имеющихся ресурсов и формирование "подушки безопасности" для ликвидации мусора в будущем, сообщила пресс-служба правительства региона.
Первая инициатива предполагает разработку механизма, определяющего источники финансирования рекультивации создаваемых в настоящее время в стране полигонов, которые через несколько десятков лет тоже необходимо будет рекультивировать.
"Нам стоит подумать о создании целевого фонда. Можно установить фиксированный взнос или брать плату за каждую тонну отходов, отправляемую на переработку, а полученные средства будут аккумулироваться в фонде и затем расходоваться на рекультивацию полигонов и переработку отходов, которые накопятся через десятилетия", - предложил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
По мнению главы региона, об этом нужно думать уже сегодня, чтобы следующим поколениям не пришлось преодолевать такой же путь, а также о последующей рекультивации создаваемых новых объектов.
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Отмечается, что директор Российского экологического оператора Денис Буцаев поддержал инициативу Цыбульского, нацеленную на поиск дополнительных финансовых средств.
"Такой фонд действительно может сформировать источник средств для рекультивации. Сейчас мы тратим большие деньги для того, чтобы убрать мусор за нынешними и предыдущими поколениями, поэтому нам нужно подумать о том, как отстроить систему таким образом, чтобы мы не изымали средства из налоговых поступлений, которые можно тратить на другие цели", - отметил Буцаев.
Ещё одно предложение Цыбульского – продлить период получения комплексных экологических разрешений (КЭР) до 2030 года, синхронизировав его со сроком завершения реализации профильного нацпроекта.
"Расходы на приведение к норме полигонов, которым 60 и более лет, совершенно очевидно будут запредельными, а с учётом того, что после строительства новой инфраструктуры нам всё равно (по всей стране) предстоит их рекультивировать, то эффективность этих трат представляется крайне низкой", - отметил глава региона.
Архангельские власти предлагают дать регионам переходный период до 2030 года, и уже в случае, если за это время необходимая работа по созданию инфраструктуры проведена не будет, вводить КЭР.
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