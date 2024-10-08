https://ria.ru/20241008/tko-1976999317.html

Архангельская область представила идеи по улучшению работы с ТКО в России

Архангельская область представила идеи по улучшению работы с ТКО в России - РИА Новости, 08.10.2024

Архангельская область представила идеи по улучшению работы с ТКО в России

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на пленарном заседании Российского экологического форума высказал предложения по совершенствованию системы РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:32

2024-10-08T15:32

2024-10-08T15:32

архангельская область

александр цыбульский

денис буцаев

российский экологический оператор

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915191778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188970a66500212472390b2dd1e0a7e5.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на пленарном заседании Российского экологического форума высказал предложения по совершенствованию системы обращения с ТКО, которые направлены на рациональное использование имеющихся ресурсов и формирование "подушки безопасности" для ликвидации мусора в будущем, сообщила пресс-служба правительства региона. Первая инициатива предполагает разработку механизма, определяющего источники финансирования рекультивации создаваемых в настоящее время в стране полигонов, которые через несколько десятков лет тоже необходимо будет рекультивировать. "Нам стоит подумать о создании целевого фонда. Можно установить фиксированный взнос или брать плату за каждую тонну отходов, отправляемую на переработку, а полученные средства будут аккумулироваться в фонде и затем расходоваться на рекультивацию полигонов и переработку отходов, которые накопятся через десятилетия", - предложил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства области. По мнению главы региона, об этом нужно думать уже сегодня, чтобы следующим поколениям не пришлось преодолевать такой же путь, а также о последующей рекультивации создаваемых новых объектов. Отмечается, что директор Российского экологического оператора Денис Буцаев поддержал инициативу Цыбульского, нацеленную на поиск дополнительных финансовых средств. "Такой фонд действительно может сформировать источник средств для рекультивации. Сейчас мы тратим большие деньги для того, чтобы убрать мусор за нынешними и предыдущими поколениями, поэтому нам нужно подумать о том, как отстроить систему таким образом, чтобы мы не изымали средства из налоговых поступлений, которые можно тратить на другие цели", - отметил Буцаев. Ещё одно предложение Цыбульского – продлить период получения комплексных экологических разрешений (КЭР) до 2030 года, синхронизировав его со сроком завершения реализации профильного нацпроекта. "Расходы на приведение к норме полигонов, которым 60 и более лет, совершенно очевидно будут запредельными, а с учётом того, что после строительства новой инфраструктуры нам всё равно (по всей стране) предстоит их рекультивировать, то эффективность этих трат представляется крайне низкой", - отметил глава региона. Архангельские власти предлагают дать регионам переходный период до 2030 года, и уже в случае, если за это время необходимая работа по созданию инфраструктуры проведена не будет, вводить КЭР.

https://ria.ru/20240927/meropriyatiya-1975071540.html

https://ria.ru/20240926/podderzhka-1974891246.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр цыбульский, денис буцаев, российский экологический оператор, жкх